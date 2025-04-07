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中菲行面對美國即將實施關稅政策 航空貨運兩樣情

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中菲行（5609）進入4月面對美國即將實施的關稅政策，對美運輸貨量預估進出口都會減少，然而亞太市場區間運輸依然旺盛，中菲行透過明確市場定位，在重要的利基市場、布局搶攻商機。

中菲行3月自結營收25.5億元，較去年同期成長30.6%，亦較上個月增加 19.5%，累計1月至3月集團營業額則為 69.92億元，較去年同期成長28.3%。

3月空運市場，亞洲地區市場由於中國大陸、臺灣、新加坡、泰國、越南和馬來西亞之間的原料和零組件運輸，貨運需求保持強勁，同時各國為規避美國關稅皆搶在3月底出貨，造成航空貨運進出口量上升及運費上漲。

3月海運市場，隨著美國關稅政策及對中國大陸製造或運營船舶可能徵收的港口稅，加速供應鏈移轉，東南亞因接納大量轉單及貨物中轉效應，需求增加因而運價有所支撐，中菲行因為能夠洞悉市場變化，提供多元產品滿足客戶需求，運用人工智慧數位化，提升生產力及優化服務效率，為客戶解決問題及創造效益，獲得客戶大幅肯定，因而營業額顯見成長。

進入4月，面對美國即將實施的關稅政策，國際物流服務業將面臨全球經濟放緩、貨物流動受阻以及運營成本上升等諸多挑戰，美國對全球各國徵收大幅關稅，現又遭中國大陸、歐盟、印度等反制，對美運輸貨量預估進出口都會減少，然而亞太市場區間運輸依然旺盛，中菲行透過明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略布局建構超過150個實體通路，在亞太地區包括中國大陸、臺灣、韓國、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度和澳洲長期建構的實體通路競爭力將發揮功效，可以增加亞太地區各國間的進、出、轉口業務量，同時中菲行透過資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 。

中菲行增值訊息系統，提供國際物流價值鏈的服務，提供了虛實並進、無往弗屆的專業服務，加上透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化正確的業務擴展的能力，即便面對現今因美國關稅政策，地緣政治及紅海危機造成的混亂市場，中菲行仍有堅定信心，團隊戮力，突破困境，以期達成良好的營運績效。

進入4月，面對美國即將實施的關稅政策，國際物流服務業將面臨全球經濟放緩、貨物流動受阻以及運營成本上升等諸多挑戰，美國對全球各國徵收大幅關稅，現又遭中國大陸、歐盟、印度等反制，對美運輸貨量預估進出口都會減少，然而亞太市場區間運輸依然旺盛，中菲行透過明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略布局建構超過150個實體通路，在亞太地區包括中國大陸、臺灣、韓國、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度和澳洲長期建構的實體通路競爭力將發揮功效，可以增加亞太地區各國間的進、出、轉口業務量，同時中菲行透過資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 。

中菲行

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