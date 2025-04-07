與神同行！星宇航空攜手白沙屯拱天宮助香燈腳完成朝聖之路

星宇航空（2646）聯名突破天際！這次與苗栗白沙屯拱天宮首度跨界合作，希望將台灣特色推向國際，為今年的「白沙屯媽祖進香」打造獨家聯名商品，還帶來精心設計的結緣品及特色公益中巴前往進香現場，並於機上影音系統上架紀錄影片，為推廣台灣在地文化盡一份心力。

苗栗拱天宮「白沙屯媽祖進香」是台灣一年一度民俗盛事，不僅具有百年以上歷史，每年都吸引數十萬的香燈腳從各地前往參與全程近400公里的徒步進香，是台灣特有的民俗祭儀，也展現台灣人的團結及凝聚力。

星宇航空為參與今年的盛事，開發的白沙屯媽祖聯名商品套組正式亮相！套組包含帆布袋及背心，兩款帆布袋設計中巧妙將代表星宇航空的STAR轉化為象徵白沙屯媽祖「勇字軍」的「勇」字，展現台灣民間信仰的勇氣與力量，並以鮮豔的色彩繪製華麗的白沙屯媽祖，背心設計靈感來自抬轎的轎班人員所穿的「勇字」黃色背心，更使用反光材質，貼心守護香燈腳們．在長途跋涉的朝聖之路能夠永保平安。限量3,000份的商品套組即日起在星宇小舖限量販售，售價1,000元，所有收益扣除成本後，將全數捐贈給拱天宮，作為文化傳承基金。

為了回饋星粉們，即日起，民眾只要加入星宇航空官方LINE，點擊「星願牌祝福」，即可參加「星願牌卡祝福抽獎活動」，就有機會參加抽獎獲得星宇航空X白沙屯媽祖進香聯名好禮，還能下載白沙屯媽祖保庇桌布，讓媽祖隨身保佑！

除了推出聯名商品，今年的白沙屯媽祖進香預定於5月1日啟程，星宇航空也會於進香期間至現場提供公益結緣服務，以實際行動支持香燈腳們完成這場心靈與體力的挑戰。星宇航空特別準備扇子、濕紙巾及瓶裝水等結緣品，更備有兩台公益巴士，車身繪有本次合作的亮眼主視覺，讓行動疲憊的香燈腳們可以上車短暫休息，養精蓄銳後繼續完成這趟朝聖之旅！

為讓更多人深入了解台灣傳統文化，星宇航空也與KKday推出限量500組的聯名白沙屯媽祖進香文化一日體驗專案邀請國際旅客與台灣民眾共同參與這場信仰盛事。透過聯名專案，外國遊客可獲得聯名帆布袋，並享專車接駁由台北出發至進香現場，輕鬆感受媽祖進香的莊嚴氛圍與文化魅力，體驗台灣民間信仰中獨特的凝聚力與精神價值，成為一場充滿驚喜與感動的文化探索之旅。