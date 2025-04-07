廣華：墨西哥廠新規劃產能 可成為新選擇

廣華-KY（1338）表示，目前集團產品銷往美國主要係集中由大陸及墨西哥的生產基地製造後，再出貨至下游客戶，並最終銷往美國市場，由於墨西哥之產品並非直接銷往美國且適用美墨加協定（USMCA）等原因，暫時不受關稅影響，而剩下由中國大陸出口至美國的產品占比已逐年降低，加上目前已與客戶展開積極商談討論，如何共同分擔關稅帶來的影響以及日後因應舉措，因此，對廣華今年度整體營運影響有限。

廣華指出，集團目前由大陸銷往美國市場的營收比重，已自美中貿易戰開打以來逐年減少，至113年全年度的營收比重已降至約12％，且由於集團美國據點倉庫已有積累一定庫存加上關稅實施當下也已有數個貨櫃的產品在途而可豁免關稅。同時廣華已與客戶積極協商加徵之關稅共同分擔、調整產品報價、以及轉移產能配置至關稅較低之地區布局（如廣華墨西哥廠）、增設區域新倉儲據點等相關措施，同時進一步提升自動化生產比例及原材料應用的降本增效，以降低人工及原材料成本並提高產品競爭力，以期減輕外部政策變動的衝擊，確保公司在全球市場中的穩定發展。

不僅如此，觀察美國政府亦針對墨西哥、加拿大就非美國生產之進口汽車及關鍵零部件實施25％的關稅，又根據美墨加協定（USMCA）：「符合原產地規則的零部件暫時免徵關稅，但需滿足『美國成分認證』要求。例如，若零部件75％的價值在北美生產，則僅對非北美部分徵稅」。廣華進一步表示，集團全球各生產基地皆為配合客戶在地化生產而建置，旗下墨西哥廠目前絕大多數產品製造完成後，係交付給品牌車廠於墨西哥當地的車廠完成組裝再銷往美國，而另有少部分直接出貨至美國客戶，而根據與客戶約定的交易條件，亦不需負擔出廠後之運費及關稅等衍生費用。

除此之外，由於是北美當地採購原物料並在地完成所有製造，符合美墨加協定（USMCA）中原產地規則的零部件可獲暫時免徵關稅之條件，對廣華整體營運不受影響。且換個角度來說，墨西哥廠的關稅豁免，或可成為新一輪全球關稅衝擊下部分客戶的新選擇。廣華於墨西哥當地耕耘多年，目前營運已步上正軌並實現穩定獲利，113年度也為了即將滿載的產能購置了新土地，並於今年開始動工興建廠房，現如今新規劃的產能，將可為客戶提供有效降低關稅所帶來衝擊的可能性。

廣華以目前在手訂單來看，受惠於全球新能源車市場快速崛起的趨勢帶動下，旗下包括本田新能源車P7與S7車型的新車款訂單、自主品牌包括比亞迪、長城等車廠客戶的需求明顯；拉貨力道強勁，助力集團2025年整體營運穩步向上。廣華仍謹慎面對美國政府新關稅政策對全球供應鏈所帶來的潛在影響，並積極與主要客戶密切溝通，掌握新車款之訂單與出貨排程，並持續優化全球供應鏈布局，提升生產效率，為客戶提供更多元、更可降低關稅影響之生產據點選擇，同時透過深化與品牌車廠的策略聯盟，持續投入研發，推出更多符合節能減碳與智能化趨勢的高端內飾件，以滿足客戶多元化的需求，持續創造集團保持良好的訂單能見度，並助力整體營運長期成長動能。