全家HPP冷高壓年創8億元業績 全系列獲 Clean Label 驗證

全家（5903）自有品牌FamiCollection持續以「發現生活的原味」的核心概念，即日起開賣八款全新初夏果茶系飲料新品，包括五款HPP冷高壓飲品，另有三款新鮮屋果茶全新升級。全家指出，HPP冷高壓系列去年業績突破8億元。

全家商品本部李慶賢本部長表示，瞄準民眾對食品安全安心的剛性需求，全家便利商店自2012年起即創零售業之先，開賣HPP冷高壓系列飲品，透過超高壓非加熱滅菌技術（High Pressure Processing），保留食材最自然的風味與營養。迄今全家FamiCollection HPP冷高壓以蜂蜜水系列、蔬果汁系列、茶系列及健康系列四大明星商品線穩定發展，輔以「Clean Label天然少添加政策」，同時更具備小罐容量、口味多元、價格親民三大特色，帶動HPP冷高壓系列連年成長，去年業績更突破8億元。

隨健康飲食成為現代消費趨勢，全家FamiCollection再推五款HPP冷高壓系列新品。首推超人氣蜂蜜水系列新品「桂花蜂蜜水」，以100%純蜂蜜與天然桂花萃取，並以HPP冷高壓技術保留自然風味，售價40元；夏季限定「鮮榨西瓜汁」，選用台灣紅肉大西瓜新鮮榨取，100%原汁最純粹，售價45元；「蜜香紅烏龍茶」與百年茶莊王德傳聯名開發，細膩花果香打造獨特蜜甜風味，回甘不苦澀，60元。4月16日第二波開賣「桑椹石榴果茶」，雙果萃取打造清爽酸甜層次，售價60元；「玫瑰銀耳露」以銀耳露搭配天然玫瑰花瓣萃取，口感溫潤香氣淡雅，售價50元。歡迎消費者到「全家」發現生活的原味， 4月29日前購買FamiCollection HPP冷高壓系列，享全品項第二件6折。

於此同時，全家自有品牌FamiCollection食品飲品全系列率先取得Clean Label潔淨標章驗證之品牌，持續提供消費者最天然、少添加的美味。歡慶FamiCollection全系列獲得Clean Label驗證，4月29日前於全家購買FamiCollection HPP冷高壓系列，全品項享第二件6折；購買FamiCollection全系列商品任2件，還可加價49元獲得限量造型娃包。