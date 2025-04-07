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很多人將「賣房救股」 可以撿便宜？ 專家：笑死
台股今天開盤慘跌逾2,000點，寫下史上最慘，市場有人表示，接下來恐有不少人「賣房救股」，房市賣壓將升高。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，「賣房救股」實務上不易發生，主因為房市流動性低、變現時間慢，尤其是近期買氣趨緩，掛售時間拉長，更讓賣房救股緩不濟急。
住商不動產企研室總監徐佳馨則表示，現在正常管道賣房、核貸都沒辦法，想要賣房變現金，除非是打對折送錢莊，否則根本做不到，「講這個會讓人笑死」。
徐佳馨表示，目前市場上充滿悲觀氣氛，雖然增加關稅會引發通膨，但更可能出現的是經濟衰退前的停滯性通膨，在此情境下，不易周轉的不動產很難成為資金避風港，但後勢如何仍需讓子彈飛一陣子才比較明朗。
賴志昶表示，對購屋者而言，現階段在政策與金檢壓力下，房市表現將更趨保守，惟自用型買方可趁勢積極看屋，有機會以親民價格入手優質好宅。
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