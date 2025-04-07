美國關稅新政引發市場震撼 對東哥遊艇衝擊有限

美國總統川普宣布將對台灣進口商品課徵高達32%關稅引發市場震撼。以高端豪華遊艇產業而言，美國當地無大型遊艇製造商，皆由國外進口。東哥遊艇（8478）7日表示，評估自身營運模式及遊艇產品特性已具備因應機制，此項新政策應不會造成顯著的立即影響。

該公司指出，首先，東哥在美國設立的營運據點位於自由貿易區（Foreign Trade Zone, FTZ），享有關稅減免或延遲繳納之稅負優惠。簡言之，OA遊艇從台灣運進自由貿易區時，無需立即支付關稅，僅在銷售進美國市場時才需繳納，因此顯著降低新關稅政策直接衝擊營運成本的風險。

其次，豪華遊艇買家皆為事業有成的富豪，在交易及船籍登記地點選擇有高度彈性，可將遊艇註冊於美國境外區域，進一步規避各項潛在稅負風險，同時亦能提供船主更高的隱私保護。綜上所述，本公司的營運成本處於可控範圍，無須將高額關稅轉嫁至售價，因此對豪華遊艇市場需求影響預期有限。

「儘管美國新關稅政策目前對公司營運未造成實質影響，我們仍將持續密切觀察全球經濟情勢與國際貿易環境變化，視情況調整營運策略與生產配置。亦將秉持穩健原則拓展多元營運布局，提升營運韌性、強化品牌競爭優勢」。