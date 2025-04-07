風暴已至！ 房仲：房市加速朝「買方市場」傾斜

川普對台課徵32%關稅，台股今開盤重跌逾2,000點，寫史上最慘。中信房屋總經理張世宗指出，經濟不確定性升溫，購屋族態度將轉趨保守，交易量若進一步放緩，房價支撐力道將面臨考驗，房市將加速朝「買方市場」傾斜。

張世宗表示，前段時間由於有股市獲利、AI題材的帶動，加上政府打炒房政策「打住不打商」，商用不動產的表現相當亮眼。

然而，川普此波關稅政策直接衝擊台灣出口產業，企業獲利能力恐將大幅縮水，也連帶影響企業投資與擴張意願，在貿易戰陰霾下，企業資本支出勢必轉趨保守，商用不動產也將首當其衝，短期交易量能恐明顯萎縮。

住宅市場方面，張世宗指出，繼央行第七波信用管制、強化金檢之後，台灣房市買氣已明顯降溫，如今疊加關稅戰利空，無疑是讓本就趨冷的房市雪上加霜。

他表示，自住型買方也可能因對未來不確定性升高，延後購屋決策，交易量恐將進一步下滑，房價支撐力道面臨考驗，房市可能加速朝「買方市場」傾斜。

不過，面對經濟下行風險，央行也不太可能袖手旁觀，不排除將祭出降息或金融寬鬆措施來穩定市場，而且部分置產族群也可能會考慮把資金轉投進不動產市場，以尋求相對穩定的資產配置。

張世宗指出，政府已表態將與美方展開談判，希望傳來好消息，也期待政府提出更多對策，協助中小企業挺過難關，降低經濟與房市所受到的衝擊，後續政策動向及國際談判成果，將會是影響市場信心與房市發展的關鍵觀察指標。

對於近期有售屋需求的屋主來說，合理調整價格，可以加速成交，爭取早日落袋為安，而對於購屋民眾來說，現在市場觀望氣氛濃厚，屋主心態易軟化，正是進場議價購屋的好時機。