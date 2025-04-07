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大甲媽遶境保平安 王品超Q花車相隨加菜

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
今年大甲媽起駕碰上清明連假，王品三大台味品牌不缺席，首度聯名繞境並派出花車成活動亮點。王品集團/提供
今年大甲媽起駕碰上清明連假，王品三大台味品牌不缺席，首度聯名繞境並派出花車成活動亮點。王品集團/提供

大甲媽祖4/4起駕遶境9天8夜徒步進香，王品三大台味品牌「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」今年也首次聯名大甲媽祖打造專屬花車，成為這次遶境活動，香眾最亮眼的的焦點花車，許多香客信徒拿著手機拍下Q版花車，同時掃碼QR code領贈菜券。即日起到4/30，繞進「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」大啖聯名套餐，就送已過香爐的限量「媽祖祝福筷」與祈願小卡。另外，即日起到4/13，到3大台味品牌用餐，出示王品瘋美食App結帳，最高還可享18%瘋點數回饋。

今年大甲媽起駕碰上清明連假，鎮瀾宮初估有60萬信徒恭送大甲媽出巡，是有史以來人潮最多的一次。不僅年輕人參與人數大增，甚至吸引很多外國人共襄盛舉，體驗世界三大宗教活動的盛典。王品（2727）3大台味品牌「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」，首度聯名大甲媽繞境，「呷辦桌」打造繞境花車成活動嬌點，信徒還能掃QR code成為品牌Line好友，參加萬事問媽祖求籤，順便領贈菜券吃好料，有機會獲得雪花牛、干貝鮮蝦、香根芋籤杏鮑菇等好禮。

沒參加繞境，也能一起獲得媽祖加持過的祝福。即日起到4/30，繞進3大品牌大啖聯名套餐，就送已過香爐的限量「媽祖祝福筷」與祈願小卡。有信徒特別揪團到尬鍋用餐，只為獲得健康、平安、發財祝福筷及祈福小卡，帶動聯名套餐點餐率，像尬鍋聯名雙人套餐，點餐率較過去套餐多2成，來客數也增加1成。即日起至4/13，到3大品牌門店用餐，以王品瘋美食App結帳，再加碼瘋點數、最高還可享18%瘋點數回饋，吃飯有媽祖庇佑還能賺點數，真的超級划算。

「就饗」推出「媽寶雙人套餐」，包含最受好評的「法蘭克牛排」與「香煎鮭魚排」海陸雙主餐，另外還有「蒜蓉芋籤」、「干貝鮮蝦」兩道台味小點，現炒時蔬、白飯和飲品等無限續，只要968元，隨聯名餐附贈「媽祖祝福筷」2雙及祈願小卡，誠意滿點。

台式潮鍋「尬鍋」推出「好芋喜臨BoBEE雙人套餐」，有聯名限定的「香酥台味炸芋餅」1份，主餐可選「海陸爆吃」或「肉肉狂享」，能搭配「蒜頭蛤蜊雞湯」與「剝皮辣椒雞湯」雞湯底和多款台式副食，套餐同樣可獲贈已過香爐的祈願小卡和「媽祖祝福筷」2雙。活動期間還有聯名新品「脆Q炸芋粿」加價89元即可品嚐。即日起到4/30，內用消費雙人套餐，還可玩擲筊尬好運，擲出3個聖筊送海鮮拼盤一份。

「丰禾」端出「龍來丰媽祖」豪華菜色，有清爽開胃的「水果叭噗龍蝦鬆」、溫潤甘甜的「奶油當歸龍蝦」及經典必吃「蔥薑醬爆龍蝦」3道聯名餐點，活動期間到店內用消費多人套餐，能以699元優惠價，加購原價1,280元龍蝦料理。再贈價值1,200元的現金券、祈願小卡和限量「媽祖祝福筷」1雙。

大甲媽祖 王品

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