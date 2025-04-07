美國恐對台徵32%關稅 中信房屋張世宗：房市加速朝「買方」傾斜

4月3日凌晨，美國總統川普拋出震撼彈，宣布對台灣實施「對等關稅」政策，課徵高達32%的關稅，瞬間引發市場恐慌，台股應聲大跌，而這記「關稅重拳」不僅衝擊台灣經濟，更讓房市前景蒙上陰影。中信房屋總經理張世宗指出，在經濟不確定性升溫下，購屋族態度轉趨保守，市場交易量恐進一步放緩，房價支撐力道面臨考驗，房市可能加速朝「買方市場」傾斜。

張世宗表示，前段時間由於有股市獲利、AI題材的帶動，再加上政府打炒房政策「打住不打商」，商用不動產的表現相當亮眼，然而，川普此波關稅政策猶如「一盆冷水」，直接衝擊台灣出口產業。

他指出，此舉企業獲利能力恐將大幅縮水，也連帶影響企業投資與擴張意願，在貿易戰陰霾下，企業資本支出勢必轉趨保守，商用不動產需求也將受衝擊，短期內交易量能恐明顯萎縮。

住宅市場方面，張世宗表示，當前房價支撐力道面臨考驗，房市可能加速朝「買方市場」傾斜。不過，面對經濟衰退風險，央行也不太可能袖手旁觀，不排除將祭出降息或金融寬鬆措施來穩定市場。

張世宗指出，對於近期有售屋需求的屋主來說，合理調整價格，可以加速成交，爭取早日落袋為安，而對於購屋民眾來說，現在市場觀望氣氛濃厚，屋主心態易軟化，正是進場議價購屋的好時機。