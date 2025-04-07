漢翔：首季斬獲85億元新訂單 挹注6年營收

漢翔表示，今年第一季，在全球陸續接獲總額逾新台幣85億元新訂單，可在未來6年為營收挹注動能，訂單分別來自歐洲、美洲與東北亞等多家航空大廠，項目涵蓋民用機身、發動機零組件及相關構改與維修訂單。

漢翔今天發布新聞稿指出，儘管全球航空產業正面臨供應鏈重整、區域情勢緊張等多重挑戰，今年第一季，漢翔在全球陸續接獲總額逾85億元新訂單，可在未來6年為營收挹注動能。

漢翔指出，這些訂單分別來自歐洲、美洲與東北亞等多家航空大廠，承製項目涵蓋民用機身零組件、發動機零組件以及相關構改與維修訂單。

疫後供應鏈結構鬆動，供輸不順暢情況，如缺料、缺件、插單及品質問題等，成為全球產業的普遍現象。漢翔表示，團隊掌握重整商機，持續向國際盟友爭取合作機會，有所斬獲。

漢翔董事長胡開宏指出，過去幾年漢翔堅持「開源、節流、深蹲」等策略，度過疫情難關，守住公司人力、產能和設備，更在近期投入資本擴大技術範疇，自去年起，高層團隊積極奔走，如今陸續開花結果。

隨第一季接單報捷，胡開宏強調，與國際盟友尚有許多合作案都在努力洽談中，未來有新消息，都會陸續公布。