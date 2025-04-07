百貨清明連假來客旺 餐飲業績雙位數成長

迎來春季兒童清明四天連續假期，適逢百貨業者母親節檔期上場趁勢衝業績，遠百（2903）、遠東SOGO與Global Mall連假業績、人潮皆有一成左右的成長。

遠東百貨「粉漾馨情~美麗購物節」春夏化妝品新品直逼16%的回饋搭配超值特惠，遠百表示，在連假人氣和買氣雙漲，有近一成亮麗表現，美麗商機勢不可當。

全台遠東百貨連假業績以台中（2812）大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、遠百花連買氣最旺。南台灣和東部地區受返鄉人潮加上爽朗好天氣讓人潮聚集，遠百利用動態親子活動和優質餐食環境吸引客群，除了母親節檔期基本化妝保養品之外，就屬餐廳、服飾及家電買氣強強滾。

遠東SOGO觀察，四天連假民眾多出遊，以餐飲、超市表現不錯，皆有兩位數成長，家電亦有個位數成長。連假期間各館舉辦多場親子體驗活動，加上忠孝館「全台最大日本展」等活動相乘效應，順勢帶動人潮有一成左右的成長。

其中在忠孝館，連假連續幾天舉辦「小小英雄大聯萌」親子體驗活動，吸引相當多家長帶著小朋友一起來參與。連假前兩天天氣好，忠孝館後方綠廊公園許多民眾前來休憩，吸引家庭客、親友聚餐進館消費。加上「北海道日本展」連假期間人氣持續加溫，整館入店人潮近一成的成長。忠孝館餐飲、美食街表現不錯，都有超過一成成長，超市因為傳統年節採買，也有一成成長。同時，復興館的主題餐廳、美食街及超市city'super連假亦表現不俗。

Global Mall祭出最高回饋20%、合作史努比推限定會員禮等吸客活動助攻下，Global Mall表示，連假期間以出遊、換季及話題性應景商機最為發酵，從戶外機能服飾、旅行箱到化妝保養、香氛新品及兒童節應景玩具，適合全家的餐飲美食、伴手禮等多項類別業績成長近20%最為顯著，甚至因應大甲媽祖遶境，也帶動聯名金飾款熱銷，全台八店整體人潮較去年同期成長近10%、整體業績成長5%，為接下來即將登場的母親節檔期暖身預備。