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川普關稅風暴 工具機公會5訴求盼放寬紓困申請門檻

中央社／ 台北7日電
工具機。本報資料照片
工具機。本報資料照片

美國總統川普對等關稅風暴來襲，台股今天崩跌超過2000點失守2萬大關，台灣工具機暨零組件工業同業公會今天上午提出5大訴求，公會表示，營收衰退15%的設定作為紓困或貸款申請的門檻，對中小微企業恐難以符合條件，呼籲政府放寬產業紓困申請門檻。

工具機公會上午聲明指出，美國對等關稅政策造成台灣出口產業所面臨的挑戰前所未見，尤其對以中小企業為主體、外銷導向的工具機與零組件產業而言，影響更為深遠。

公會表示，儘管台灣在全球供應鏈扮演穩定且關鍵的角色，仍無法避免被納入新一波關稅清單。面對這波高關稅挑戰，工具機暨零組件公會在第一時間向政府遞交產業建言，表達產業的高度憂慮與攜手共度挑戰的決心。

公會指出，工具機產業界肯定政府面對危機時的積極回應，但同時也提出數項具體訴求，希望政府政策能因應產業現況調整，協助業者渡過難關。

首先，放寬產業紓困申請門檻，顧及中小企業差異化耐受力。公會指出，營收衰退15%的設定作為紓困或貸款申請的門檻，對許多規模較小、接單量少但彈性高的中小微企業而言，實際上難以符合條件，公會建議政府能有更彈性且差異化的認定機制，視產業類型、企業規模與實際衝擊程度放寬條件，讓真正需要的業者能即時獲得協助，不讓紓困資源淪為形式或落空。

其次為維持資金流動，避免抽銀根。公會說明，許多業者已投入大量資源升級技術、數位轉型與淨零轉型，政府相關的投資補助與貸款計畫不應縮水或延宕，以免雪上加霜，反致企業周轉困難。

第3、擴大內需，建立多元市場支撐。公會表示，在出口市場面臨不確定性時，應加大國內公共建設、自動化升級及智慧製造的內需釋放，鼓勵採用國內工具機設備，加速國內產業升級，也成為製造業的重要支撐。

第4、彈性協助不同產業型態物流因應。公會指出，不同規模與市場區域的廠商，在面對美國關稅調整時所需的物流調度、報關配套與市場轉移策略各異，建議政府協助建立諮詢平台與專案窗口，快速因應業者需求。

第5、推動人才轉型培育，奠定產業永續升級基礎。公會說明，面對全球綠色轉型與數位化浪潮，產業人才結構亦需同步升級，建議政府強化針對中小企業員工的綠色製造、AI應用與數位工具等再培訓資源，加速企業內部轉型動能，為台灣未來的智慧化與淨零轉型打下厚實基礎。

工具機公會表示，台灣工具機產業歷經多次國際景氣循環與挑戰，都能浴火重生、轉型升級，成為全球製造鏈不可或缺的夥伴。此次美國關稅議題不僅攸關出口與生計，更是台灣產業策略轉型、強化國際合作的重要契機，期盼政府持續與產業並肩作戰，積極參與國際協商，也呼籲各界支持行政院相關政策，讓台灣再度展現堅韌與智慧，化危機為轉機，打造更具韌性的經濟未來。

工具機 關稅

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