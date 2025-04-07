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與神同行！ 星宇航空與白沙屯拱天宮跨界聯名再升級

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空白沙屯聯名背心，結合傳統信仰、設計與功能性。（星宇提供）
星宇航空白沙屯聯名背心，結合傳統信仰、設計與功能性。（星宇提供）

星宇航空（2646）聯名與苗栗白沙屯拱天宮首度跨界合作，希望將台灣特色推向國際，為今年的「白沙屯媽祖進香」打造獨家聯名商品，還帶來精心設計的結緣品及特色公益中巴前往進香現場，並於機上影音系統上架紀錄影片，為推廣台灣在地文化盡一份心力。

苗栗拱天宮「白沙屯媽祖進香」是台灣一年一度民俗盛事，不僅具有百年以上歷史，每年都吸引數十萬的香燈腳從各地前往參與全程近400公里的徒步進香，是台灣特有的民俗祭儀，也展現台灣人的團結及凝聚力！星宇航空為參與今年的盛事，開發的白沙屯媽祖聯名商品套組正式亮相。

星宇說明，此次套組包含帆布袋及背心，兩款帆布袋設計中巧妙將代表星宇航空的STAR轉化為象徵白沙屯媽祖「勇字軍」的「勇」字，展現台灣民間信仰的勇氣與力量，並以鮮豔的色彩繪製華麗的白沙屯媽祖，背心設計靈感來自抬轎的轎班人員所穿的「勇字」黃色背心，更使用反光材質，貼心守護香燈腳們．在長途跋涉的朝聖之路能夠永保平安。限量3,000份的商品套組即日起在星宇小舖限量販售，售價1,000元，所有收益扣除成本後，將全數捐贈給拱天宮，作為文化傳承基金。

此外，為了回饋星粉們，即日起，民眾只要加入星宇航空官方LINE，點擊「星願牌祝福」，即可參加「星願牌卡祝福抽獎活動」，就有機會參加抽獎獲得星宇航空X白沙屯媽祖進香聯名好禮，還能下載白沙屯媽祖保庇桌布，讓媽祖隨身保佑。

除了推出聯名商品，今年的白沙屯媽祖進香預定於5月1日啟程，星宇航空也會於進香期間至現場提供公益結緣服務，以實際行動支持香燈腳們完成這場心靈與體力的挑戰。星宇航空特別準備扇子、濕紙巾及瓶裝水等結緣品，更備有兩台公益巴士，車身繪有本次合作的亮眼主視覺，讓行動疲憊的香燈腳們可以上車短暫休息，養精蓄銳後繼續完成這趟朝聖之旅。

為讓更多人深入了解台灣傳統文化，星宇航空也與KKday推出限量500組的聯名白沙屯媽祖進香文化一日體驗專案，邀請國際旅客與台灣民眾共同參與這場信仰盛事。透過聯名專案，外國遊客可獲得聯名帆布袋，並享專車接駁由台北出發至進香現場，輕鬆感受媽祖進香的莊嚴氛圍與文化魅力，體驗台灣民間信仰中獨特的凝聚力與精神價值，成為一場充滿驚喜與感動的文化探索之旅。

星宇航空致力於將台灣的特色推向全球，不僅透過品牌合作，更積極參與各類公益活動，將企業責任與文化傳承緊密結合。今年的白沙屯媽祖進香活動，無論對於信徒還是外國遊客，都是一次特別的心靈與文化之旅。

星宇航空 白沙屯媽祖

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