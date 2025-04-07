SCFI 雖連二漲 但法人機構對海運股後市展望仍趨於保守
反應國際海運市場運價走向的SCFI指數，截至上周為止，為1,392.78點，較前一周上漲2.6%，其中，美東線周漲3.5%、美西線為周漲6.2%，歐洲線周漲1.3%；法人機構表示，時序處於美洲線長約談判，航商穩價意願逐趨積極，惟短期內貨主出貨意願觀望，中長期全球景氣不確定性風險增加，近期運價漲勢恐難持續。
法人機構表示，美國總統川普簽署行政命令，宣布對全球多國課徵「對等關稅」，報載亞洲－美國航線的主要攬貨公司負責人表示，這些對等關稅遠高於預期，導致大陸和越南等國許多已裝船的貨物被要求取消出口。
由於貨櫃市場需求量與全球經濟成長率息息相關，關稅壁壘恐造成通膨進一步削減消費者購買力，不利運價走勢。運價方面，時序處於美洲線長約談判，航商穩價意願逐趨積極，惟短期內貨主出貨意願觀望，中長期全球景氣不確定性風險增加，近期運價漲勢恐難持續。
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