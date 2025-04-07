台中捷運藍線首項工程標出爐 機電標由國際聯盟承攬

「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」於7日公告決標，由國際大廠新加坡商新加坡科技電子、法商阿爾斯通運輸、中鼎工程及韓商現代樂鐵共同承攬，預計今年下半年展開動工作業，朝123年通車目標穩定邁進。

台中市捷運局長蘇瑞文表示，隨著此項工程順利決標，象徵捷運藍線將展開施工作業，捷運局亦安排於今年5月辦理簽約儀式及6月動工祈福典禮，為後續工程順利推進祈求平安。

下半年將陸續展開水土保持計畫、植栽移植、工址探勘及整地作業，包括機廠行政大樓及捷運電聯車的細部設計作業，透過同步規劃與高效執行，加速捷運藍線建設進程，早日實現台中市民的捷運願景。

蘇瑞文指出，台中捷運藍線西起台中港，沿台灣大道東至東區帝國糖廠附近，總長24.78公里，市區採地下段施工，海線部分則採高架，共設置20座車站及一座五級維修廠。

此次決標的「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，為首項優先工程標，標案內容涵蓋當前全球最先進通訊式列車控制(CBTC)的全自動無人駕駛系統，並納入台灣首座位於山坡地階梯式維修機廠，技術層次及施工難度高；因此開放國際廠商競標，廣納世界先進技術與經驗，期望打造先進、安全及穩定的捷運系統。

蘇瑞文說明，為確保藍線通車進度，龍井機廠土建工程已併入此項統包工程內一併推動。此次得標廠商中，除韓商現代樂鐵為新成員外，其餘多為台中捷運綠線的既有合作夥伴，過去幾年捷運綠線營運表現穩定，系統品質優良，可期待未來捷運藍線也能提供相同安全舒適的服務。

另外，捷運藍線龍井機廠因地處山坡地形，工程造價較高，且施工技術具相當挑戰性，未來將採精密規劃設計與嚴格監造，以確保工程施工品質。