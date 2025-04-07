台股崩房市跟著慘…「股房連動」一表看！專家：自用有機會買到優質好宅

川普關稅戰血洗全球股市，台股也崩跌，一般認為也將衝擊房市。房仲業者統計內政部買賣移轉資料以來，10次股災當年與其前後年買賣移轉量後發現，5次股災後一年的買賣移轉棟數增加，其它5次股災後交易呈現減少。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，雖然股災發生原因不同，但若是經濟型股災，對房市交易量仍有一定影響。

十次股災分別是1995年中共試射飛彈、1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫化、2003年SARS、2008年金融海嘯、2011年美債危機、2015年中國股災、2018年美中貿易戰、2020年COVID-19、2022年聯準會升息俄烏戰爭。

其中1995年中共試射飛彈、2003年SARS、2008年金融海嘯、2018年美中貿易戰及2020年COVID-19這5次股災後一年的買賣移轉棟數增加，但其它5次股災後交易呈現減少。

徐佳馨表示，觀察10次股災中，隔年房市交易量增減各半，若分析箇中因素，約略可歸於若經濟政策出手，事後可能讓買氣加溫。

如2020年COVID-19釀災，但在聯準會積極印鈔，台灣央行接連降息，市場熱錢帶動股市次年棟數增加至34.8萬棟，創下8年新高。

另如2003年SARS當時土增稅減半徵收刺激不動產交易，SARS次年買賣移轉棟數高達41.8萬棟，可見政策及主要國家經濟策略影響至深。

2018年美中貿易戰後讓台商及大量資金回流台灣，也帶動不動產市場的發展，至於2019年COVID-19疫情衝擊股市，隔年起房市帶起一波房市大多頭，直至2023、2024年年才因政府打炒房政策才讓買賣移轉棟數漲勢趨緩。

不過，若如1997年亞洲金融風暴與2000年網路泡沫，造成長時間的經濟傷害，股票市值大量蒸發，災情慘重加上當時平均房貸利率超過6%，房市表現便難以期待。

至於2015年中國股災隔年買賣移轉棟數僅24.5萬棟，創下歷史低點，則是因房地合一所得稅初上路，重挫房市信心，交易量急速緊縮，但隔年因諸多區域房價盤整吸引買方回籠，當時並無打房新政，加上資金動能強勁，不動產市場立即谷底回升。

至於此次川普關稅戰所帶來股災，不僅已創下歷年最大跌幅，不僅衝擊總體經濟，亦可能大幅打壓投資置產族群信心，加上2024年9月央行第七波信用管制餘波仍在，全台房市買氣已於今2025年第一季跌入谷底，如今適逢全球性股災，恐怕今年全台買賣移轉棟數將創下自2019年疫情以來新低，面臨30萬棟保衛戰。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，雖說股災是財富重分配的時機，有些民眾認為股市重挫可間接衝擊房市，期待搶進房市低點，不過房地產因為變現速度慢，流動性差，往往反應較慢，現階段又有央行選擇性信用管制與金檢兩大壓力，房市恐怕很難樂觀。