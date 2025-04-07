漢翔Q1接單報捷 斬獲航空大廠85億元新訂單 挹注未來6年動能

雖然今天股市受美國課徵對等關稅影響，股災哀號遍野，但漢翔航空工業今仍釋出利多消息，表示儘管全球航空產業正面臨供應鏈重整、區域情勢緊張等多重挑戰，漢翔今年第一季，依然在全球陸續接獲總額逾85億元的新訂單，可在未來6年為營收挹注動能。

漢翔說，這些訂單分別來自歐洲、美洲與東北亞等多家航空大廠，承製項目涵蓋民用機身零組件、發動機零組件以及相關構改與維修訂單。

漢翔說，疫後供應鏈結構鬆動，缺料、缺件、插單及品質問題等供輸不順暢情況，成為全球產業的普遍現象。而漢翔團隊仍掌握重整商機，持續向國際盟友爭取合作機會。經過不斷協調，終於有所斬獲。公司向來依循政府產業政策，也以積極作為回應全球產業結構的難題，且勇於面對短期震盪，更專注於長期目標。

董事長胡開宏指出，過去幾年公司堅持「開源、節流、深蹲」等策略，成功度過疫情難關，守住公司的人力、產能和設備，更在近期投入資本，擴大技術範疇，公司高層團隊自去年起積極奔走，不放棄任何機會，如今陸續開花結果。