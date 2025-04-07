漢翔第1季接單報捷 民機與發動機斬獲85億元新訂單

全球股災，國內軍工股龍頭漢翔（2634）接單傳佳音，今年第1季，在全球陸續接獲總額逾85億元的新訂單，可在未來6年為營收挹注動能。

漢翔表示，儘管全球航空產業正面臨供應鏈重整、區域情勢緊張等多重挑戰，接單傳喜訊，這些訂單分別來自歐洲、美洲與東北亞等多家航空大廠，承製項目涵蓋民用機身零組件、發動機零組件以及相關構改與維修訂單。

疫後供應鏈結構鬆動，供輸不順暢情況，如缺料、缺件、插單及品質問題等，成為全球產業的普遍現象。而漢翔團隊仍掌握重整商機，持續向國際盟友爭取合作機會，經過不斷協調，終於有所斬獲。

漢翔董事長胡開宏指出，過去幾年公司堅持「開源、節流、深蹲」等策略，成功度過疫情難關，守住公司的人力、產能和設備，更在近期投入資本擴大技術範疇，自去年起，高層團隊積極奔走，不放棄任何機會，如今陸續開花結果。

漢翔向來依循政府產業政策，也以積極作為回應全球產業結構的難題，勇於面對短期震盪，更專注於長期目標。隨著第1季接單報捷，胡開宏董事長強調，與國際盟友尚有許多合作案都在努力洽談中，未來有新的消息，都會陸續公布，讓國人知道，台灣在國際航空供應鏈上占有一席之地。