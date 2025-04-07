川普關稅戰台股血崩 房市大地震要來了？專家：央行第八波會有驚奇

美國總統川普關稅政策引爆全球股市應聲重挫，7日台股開盤，盤中大跌逾2,000點，而關稅大戰影響台灣股市會不會進而造成房市大地震，對此，房市趨勢專家李同榮表示，房市必定會雪上加霜，預測央行對房市政策會有第八波驚奇，而這個驚奇不會是打房措施，即可能是緊急提早降息以及資金寬鬆政策藉以挽救出口經濟面對的嚴峻衝擊。

李同榮指出，在川普宣布關稅解放日之前，就已經提出未來房市將面臨三隻黑天鵝加一隻巨大灰犀牛的嚴重考驗，其中川普效應影響全球經濟是最大的一隻黑天鵝，但想不到這隻黑天鵝會降臨的這麼早，而且將勢如破竹襲捲全球經濟，全球貿易額可能會萎縮5%至7%甚至更多。

他表示，台灣在32%高關稅衝擊下，除全年GDP可能降至2%以下，股市也將面臨重挫危機，這對於正在下修中的房市是雪上加霜，有人說股市不好，資金會流入房市，這完全是無稽之談。

李同榮分析，台灣出口產業將因川普關稅大戰而哀聲遍野，而台灣政府因兩岸地緣政治局勢傾斜，敢怒卻不敢言，指望美國鬆手只能增加國防支出大買美國軍備，導致飲鴆止渴，仍然無法防止股市崩跌與出口產業懸崖式衰退的窘境，同時在股市、經濟都陷入困境的同時，房市跌勢也將會比預期加快，跌幅也將比預期加深。

李同榮預期，在這樣的情況下，央行可能第八波會有救市措施，包括緊急提早降息或金融寬鬆政策，但都是針對提振出口產業與企業融資為主軸，對於下跌趨勢中的房市，只能抑制房市失控崩盤的危機，但不可能促使房市轉空為多。

至於現階段房市下修局勢中，李同榮認為，雖然不必恐慌，但建議售屋者仍然是先賣先贏，市場只有先降價才會出量，觀望買盤才會積極進場。