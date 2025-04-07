裕慶符合鋼鋁製品分類、關稅客戶負擔 營運不受影響

裕慶-KY（6957）7日表示，面對美國總統川普對全球新一輪對等關稅政策，旗下商用展示架、電動床機構件皆仍適用貿易擴展法第232條所課徵25％關稅，未納入此次新增的對等關稅項目；旗下中國大陸、台灣生產基地，以及目前建置中的印尼泗水新廠等，也都排除此次新增對等關稅範圍。

此外，針對美國政府先前已加徵的關稅皆由客戶負擔，裕慶強調，集團整體營運及輸美產品皆保持正常，尤其美國地區客戶商用展示架下單需求熱度延續，第2季中國大陸全家、中集集團展示架訂單陸續出貨挹注，助力開拓非美區域業務版圖，以堆疊營運正面效果。

裕慶指出，旗下商用展示架屬高客製化，滿足客戶門市需求規劃設計、量產及服務的全方位解決方案，其產品為客戶展店、門市汰換的必要資本性資出，並依據客戶門市約五年折舊年限攤提支出費用，但產品交期更關乎客戶能否順利展店、改裝，以創造客戶金流進度，較不易更換供應鏈的特性。

去年下半年以來，美國政府接連祭出加徵中國大陸輸美關稅、全面針對進口鋼鋁加徵關稅政策，即便如此，裕慶銷往美國商用展示架的產品價格，相對美國同業當地生產仍具有競爭力，並與美國客戶皆已充分合議關稅皆由客戶自行負擔，以及原物料價格波動致使成本上升的彈性價格調整機制，2024年全年毛利率仍保持四成以上水準。

此次美國總統川普對全球課徵對等關稅，裕慶仍重申旗下中國大陸、台灣生產基地，以及目前建置中的印尼泗水新廠等，皆排除此次新增對等關稅範圍，依據客戶訂單指定交期時程出貨不受影響。

在此同時，近日裕慶開發設計的智能灑水功能植物架、展示架閉門系統等新品，仍持續接獲美國第一、二大的家居裝修產品零售商放大下單量能，加上美國百貨零售連鎖店(K)亦持續增加下單力道，仍可看見裕慶在美國商用展示架良好競爭力與客戶業務合作黏著度。

不僅如此，裕慶仍秉持啟動全球化業務銷售版圖策略，增加非美區域接單貢獻挹注，不僅有助於分散區域銷售風險，更進一步擴大商用展示架業務接單量能明顯提升。

裕慶指出，今年接獲中國大陸全家連鎖超商華中、華東地區門市商用展示架訂單，以及中國大陸最大貨櫃生產商-中集集團針對電動車引擎生產治具架，已於3月中下旬小量出貨，第2季出貨貢獻將陸續放大。

展望未來營運，裕慶表示，仍密切關注國際政經局勢，配合客戶因應市場需求，除採取全球化業務接單布局，完善布局中國大陸、台灣及印尼新廠生產供應，旗下印尼泗水新廠投資計畫，目標2025年下半年正式投產。

另外，裕慶規劃舊金山新倉庫有望於2025年上半年完成啟用，並預計2025年下半年正式提供客戶後段分店及分部門包裝、理貨服務及商用展示架到店安裝等服務；目前已取得百貨、零售領域客戶分店包裝倉儲管理服務，並持續接獲多家客戶尋求理貨服務與商用展示架安裝服務合作，積極打造集團未來營運成長動能。