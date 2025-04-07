關稅戰雙重衝擊？李同榮估央行出手救市 建議台積電停止美國擴廠計劃

美國總統川普於2日宣布針對特定國家加徵20%至46%不等的關稅，全球股市應聲重挫，財經專家預估影響台灣GDP 1%至1.5%，甚至更多。關稅大戰是否間接影響房市大地震？房市趨勢專家李同榮預測央行對房市政策將有「第8波驚奇」，而這個驚奇不會是打房措施，可能是「緊急提早降息」以及「資金寬鬆政策」，藉以挽救出口經濟面對的嚴峻衝擊。

李同榮指出，台灣面對川普，已不必再談政治盟友立場，只談經濟利益關係，台灣現在還有台積電籌碼，若不妥善以自己優勢應對，將會面臨川普一波又一波的進逼與霸凌。他建議台積電出招一：宣布停止美國擴廠計劃，出招二：宣布出口貸品不受美國晶片分級限制。

他表示，此擧必重創美國與川普聲勢，但並非我們目的，以台積電優勢當籌碼，全世界占有率67%，具有調漲價格話語權，不必擔心半導體被課關稅，我們的目的，就是以此進逼川普談判，台灣只有同樣以兩敗的方式對付川普，才會逼川普妥協。但台積電出招要政府配合，若政府不敢得罪美國，那就等著被霸凌，台灣應以「台積電優勢」出招逼川普妥協，才能解除經濟、股市、房市大崩壞危機。至於現階段房市下修局勢中，雖然不必恐慌，但李同榮建議售屋者仍然是先賣先賣，市場只有先降價才會出量，觀望買盤才會積極進場。

李同榮指出，在川普宣布關稅解放日之前就提出嚴正警告，未來房市將面臨「三隻黑天鵝」十「一隻巨大灰犀牛」的嚴重考驗，其中「三隻黑天鵝」包括「建商資金動能被卡死」、「股匯市動盪不安」、「川普效應影響全球經濟」，而「一隻巨大的灰犀牛」就是指「全球及兩岸地緣政治緊張局勢」。

他指出，「川普效應影響全球經濟」將是最大的一隻黑天鵝，但想不到這隻黑天鵝會降臨的這麼早，而且將勢如破竹襲捲全球經濟，全球貿易額可能會萎縮5%至7%甚至更多。而台灣在此波關稅中遭遇32%的高稅率衝擊下，除全年GDP可能腰斬至2%以下，股市也將如他在預測中面臨重挫的危機，這對於正在下修中的房市更會是雪上加霜。

李同榮進一步分析，台灣出口產業將因川普關稅大戰而哀聲遍野，而台灣政府因兩岸地緣政治局勢傾斜，敢怒卻不敢言，指望美國鬆手只能增加國防支出大買美國軍備，導致飲䲴止渴，仍然無法防止股市蹦跌與出口產業懸崖式衰退的窘境，同時在股市、經濟都陷入困境的同時，房市跌勢也將會比預期加快，跌幅也將比預期加深。因此，此刻央行將又再次有驚奇的第8波表現；不同的是，央行的第8波將不會是打房措施，而即可能是救市措施，包括「緊急提早降息」或「金融寬鬆」政策，但都是針對提振出口產業與企業融資為主軸，對於下跌趨勢中的房市，只能抑制房市失控崩盤的危機，但不可能促使房市轉空為多。