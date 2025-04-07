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和康生營收／3月6989萬元 月增76%、年增81% 海外布局奏效

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

和康生（1783）7日公布3月份合併營收6989.7萬元，較2月年成長76.19%，較去年同期成長81.59%，累計2025年前三月營收約為1.77億元，較去年同期成長39.45%，展現強勁的營運動能。面對美國新關稅政策，和康生技強調，醫材產品屬於本次美國關稅名單中的豁免項目，目前出貨維持穩定，不受政策影響。

和康生技表示，今年3月營收大幅成長主要是中國市場逐步回穩與海外布局成果的陸續展現。中國市場去年一度衰退，但今年以來逐漸回穩，帶動整體出貨回升。

在海外布局方面，和康生技關節注射劑已於去年取得沙烏地阿拉伯、澳洲與秘魯的上市許可，其中澳洲市場預計將於今年第2季開始正式出貨，有望為營收注入新動能。另外，膠原敷材產品則是取得越南與泰國的上市許可，並已在越南開始銷售，而新一代鼻腔敷料也已在美國與台灣上市，推動整體出貨量穩健成長。

和康生技第2季將持續深化全球市場布局，積極拓展南半球、東南亞及中東市場，並強化國際產品認證與通路佈局，擴大海外營收佔比，同時聚焦於提升高毛利產品比重，以強化獲利結構與市場競爭力。

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