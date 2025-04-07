川普關稅戰房市將崩跌？李同榮：央行會有驚奇第八波

川普關稅戰引爆全球股市大屠殺，台灣也被美國課徵32%關稅，財經專家預估影響台灣GDP 1%至1.5%，甚至更多。房市趨勢專家李同榮表示，股市大跌房市必定會雪上加霜，預測央行房市政策會有驚奇（surprise）第八波。

他表示，這個驚奇第八波不是打房措施，而是緊急提早降息以及資金寬鬆政策，以挽救出口經濟面對的嚴峻衝擊。

李同榮指出，在川普宣布關稅解放日之前，他就提出，未來房市將面臨三隻黑天鵝、一隻灰犀牛的嚴重考驗，川普效應影響全球經濟是其中一隻黑天鵝。想不到這隻黑天鵝會降臨這麼早，而且將重創全球經濟。

他表示，台灣在32%高關稅衝擊下，除全年GDP可能降至2%以下，股市也將面臨重挫危機，這對於正在下修中的房市是雪上加霜，有人說股市不好，資金會流入房市，這完全是無稽之談。

李同榮分析，台灣出口產業將因川普關稅大戰而哀聲遍野，而台灣政府因兩岸地緣政治局勢傾斜，敢怒卻不敢言，指望美國鬆手只能增加國防支出大買美國軍備，導致飲鴆止渴，仍然無法防止股市崩跌與出口產業懸崖式衰退的窘境。

而在股市、經濟都陷入困境的同時，房市跌勢也將會比預期加快，跌幅也將比預期加深。因此，此刻央行可能再推出第八波，但不會是打房措施，而是救市措施，包括緊急提早降息、或金融寬鬆政策。

不過，這些都是針對提振出口產業與企業融資為主軸，對於下跌趨勢中的房市，只能抑制房市失控崩盤的危機，但不可能促使房市轉空為多。