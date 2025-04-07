美越有望展開關稅協議 嘉威：樂觀看待最終談判結果

美國前總統川普日前再度拋出高關稅震撼彈，宣布針對特定貿易夥伴啟動「對等關稅」機制，亞太地區幾乎無一倖免，其中越南原本被點名可能面臨高達46%的關稅，引發外界對於當地出口產業前景的擔憂。嘉威（3557）7日表示，越南廠如期完工並預計於5月啟動試產，目前仍樂觀看待最終談判結果，認為關稅衝擊可望有效緩解。

嘉威主力產品包括餐具、廚具，客戶涵蓋美國主要通路Walmart、Target、Costco等，美國市場佔營收比重達八成。嘉威表示，這次美國原先擬對越南徵收46％超高關稅，但在越南主動提出對等零關稅建議，美方亦允諾會重新討論越南進口關稅後，嘉威審慎因應並樂觀期待最終談判結果。

雖然，川普擬對中國大陸在20％的基礎上再加上34％的關稅，目前仍維持先期法說會的公布的既定策略，嘉威中國廠製造的產品將出口至美國以外的地區。所以，關稅對嘉威中國廠未來的影響不大。同時，公司持續拓展歐洲及日韓等地市場，並積極檢討全球產能配置，強化非關稅地區的出貨比例，以分散區域風險。

在越南方面，越南廠已經如期興建完成，目前正在安裝機台，提高自動化生產線，預計5月進行試產，技術也將由中國廠人員跨國支援。

對於川普針對越南加徵高額對等關稅，嘉威表示，在越南總書記蘇林與川普通上電話後，已有轉圜餘地，越南承諾進口更多的美國農產品、天然氣、飛機來縮減逆差，甚至表態將進口關稅降至0％，同時也要求美國對越南出口商品也實行相同的零關稅待遇，最終美方願意重新討論越南進口關稅，嘉威相信美越雙方談判會做出最有利於雙方的結論，關稅衝擊應可緩解。