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關稅大戰衝擊台灣房市？李同榮：央行兩大驚奇政策恐來臨

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

美國總統川普於4月2日宣布針對特定國家加徵20%至46%不等的關稅，全球關稅大戰是否衝擊台灣股市、進而影響房市大地震，房市趨勢專家李同榮認為，將讓跌勢中的房市雪上加霜，預測央行對房市政策會有第八波驚奇（surprise)，而這個驚奇不會是打房措施，即可能是「緊急提早降息」以及「資金寬鬆政策」藉以挽救出口經濟面對的嚴峻衝擊。

李同榮指出，在川普宣布關稅解放日之前，已提出嚴正警告，未來房市將面臨「三隻黑天鵝」加「一隻巨大灰犀牛」的嚴重考驗，其中「三隻黑天鵝」包括「建商資金動能被卡死」、「股匯市動盪不安」、「川普效應影響全球經濟」，而「一隻巨大的灰犀牛」就是指「全球及兩岸地緣政治緊張局勢」。

他在這項預測中明確指出，「川普效應影響全球經濟」將是最大的一隻黑天鵝，但想不到這隻黑天鵝會降臨的這麼早，而且將勢如破竹襲捲全球經濟。

他認為，全球貿易額可能會萎縮5%至7%甚至更多。而台灣在此波關稅中遭遇32%的高稅率衝擊下，除全年GDP可能腰斬至2%以下，股市也將如他在預測中面臨重挫的危機，這對於正在下修中的房市更會是雪上加霜。

他表示，美國總統川普為何甘冒關稅改革失敗風險，執意顛覆全球分工化體系？他認為，川普的盤算不是全勝、就是雙敗。

李同榮分析，當全球化分工體系被顛覆，一旦保護主義盛行，川普也應會預知此舉短線將重創全球經濟、股匯市動盪、通膨再起、等不利因素。

不過，他表示，美國總統川普執意大刀闊斧進行全球關稅改革，主因改革計劃若成功了，美國坐收7千億美元額外收入，吸引更多美國製造帶來的就業機會，並削弱競爭大國、尤其是中國大陸的實力，即可謂「全勝」，讓美國再次偉大。

李同榮指出，但若關稅大戰失敗了，造成全球經濟包括美國經濟重創、盟友關係崩裂、美國將被全球孤立、也即保護主義造成兩敗俱傷，也即「雙敗」的結局。

李同榮表示，比較傷勢，雖然美國經濟受傷，但競爭者更傷，美國仍然具有競爭優勢，同時美國再以優越的科技、軍備、生化發展，透過緊張的地緣政治從中獲利，包括要求需要保護的國家自己拿錢救自己，或大量採購美國軍備、航空、科技情報系統等，從中獲利。

整體而言，李同榮認為，美國關稅政策可能面對「全勝」與「兩敗」的結果，而川普認為兩種結局都會成就美國再次偉大的目標。

李同榮進一步分析，台灣出口產業恐因川普關稅大戰而哀鴻遍野，同時在股市、經濟都陷入困境的同時，房市跌勢也將會比預期加快，跌幅也將比預期加深。

因此，他認為，此刻央行將又再次有驚奇的第八波表現，不同的是，「央行的第八波將不會是打房措施，而可能是救市措施」，包括「緊急提早降息」或「金融寬鬆」政策，但都是針對提振出口產業與企業融資為主軸，此舉將讓房市免於失控崩盤的危機，但不可能逆轉房市下跌趨勢，甚至轉空為多。

李同榮指出，現階段房市下修局勢中，雖不必恐慌，但建議售屋者仍然是先賣先贏，市場只有先降價才會出量，觀望買盤才會積極進場。

川普 房市 美國經濟 關稅

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