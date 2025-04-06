東方風能與VARD簽署新一代離岸工程船建造合約

東方風能（7786）今(6)日宣布，與全球知名專業船舶設計與建造公司VARD簽署一份價值1.135億歐元的合約，委託其設計並建造一艘最先進的VARD 3 39型離岸工程船(OSCV)，新船預計2027年第2季在挪威交付，屆時將加入東方風能船隊，支援亞太及全球專案。

這艘新船是繼2024年5月訂購的兩艘運維住宿船(CSOV)後，雙方合作的第三艘船舶，展現出東方風能持續擴充船隊、深耕國際市場的堅定決心。

東方風能自2019年成立以來，專注於提供一站式海事服務，致力於成為亞太地區最具影響力的離岸海事工程商。

此次簽署的OSCV合約，不僅強化東方風能現有船隊結構，更是企業規模化的重要里程碑。新船未來將部署於亞太市場，並具備跨足全球專案的靈活性與技術能力，有效支援從電纜鋪設、離岸風電施工，油氣田工程到深海通信工程等多元任務。

這艘全長121.3米、寬23米的OSCV，最高航速14節，搭載250公噸主吊車與1,200平方米超大工作甲板，設計專為多樣化深海作業而生。其電池混合動力推進系統不僅大幅降低碳排放，更體現東方風能對永續的承諾。

雙ROV(無人載具)配置、供佈纜設備安裝的模組化甲板空間、船艙盤纜槽空間、甲板海纜噴埋機，佈放設備及預留的直升機甲板等設計，賦予船舶極高的任務彈性，可以滿足未來長期海事工程的高標準需求。

船舶內部設計則融合現代化美學與功能性，設有90間艙房、可容納130人，並配有辦公室、會議室、影院、健身設施等，打造安全舒適的工作與生活空間，為船員與客戶提供最高規格的作業體驗。

東方風能表示，這艘OSCV將在Vard挪威船廠建造，其已整合的多元化生態鏈，包含Vard Electro將導入先進的SeaQ Green Pilot系統，提升能源效率與環境監控；Vard Interiors則負責高標準艙內設施與生活機能配置，確保每一處細節皆符合全球最嚴格的品質與安全要求。

最近在全球局勢劇變與產業重組的浪潮下，全球離岸工程迎來重要的關鍵轉折點，東方風能憑藉年初果斷啟動的跨區域戰略，已成功在亞洲與歐洲兩大核心市場同步佈局，建立起靈活調度與資源整合的雙重優勢，這讓公司不僅能快速回應市場變動，更能在不確定中保持穩定與成長。

東方風能強調，在變局之中穩健前行，才是企業真正的競爭力。快不是目的，走得對、走得穩，才能走得更遠，這正是東方風能的核心信念。

這艘OSCV預計2027年第2季度在挪威交付，屆時將加入東方風能船隊，支援亞太及全球專案。這不僅代表東方風能技術、規模與服務能力的全面升級，也象徵成為亞洲領先離岸海事工程商的重要一步。