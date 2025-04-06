數位行銷／一魚多吃的AI行銷術

你最近是否看過很多吉卜力風格的AI生成圖片呢？AI發展一日千里，但除了各種有趣的圖文影音生成，對企業來說，背後還有更深遠的意涵。

近期，許多企業開始運用AI工具提升客戶溝通與內容產製的效率。透過實際觀察與訪談，我看到了2025年數位行銷的新趨勢與實務應用的契機。

旗下擁有魏姐包心粉圓、台灣球芽棒球發展協會等知名客戶的黃一嘉電影工作室負責人，跟我分享一個有趣的案例：在與客戶的會談中，黃導演會利用ChatGPT快速記錄與整理對話內容，再進行客戶需求分析與提出後續溝通策略建議。這項做法不僅節省大量整理資料的時間，更準確地抓住客戶真正的需求痛點。以他所經營的粉絲專頁來看，觸及量至少成長三倍。

黃導演利用AI產出文案和搭配視覺化圖片，快速地進行內容行銷與社群媒體推廣，成功達到事半功倍的效果。透過直播的推波助瀾，該公司的YouTube頻道「黃一嘉導演好好喝水」從農曆年後至今，訂閱數已成長一倍多。

當他完成直播之後，便把影片上傳到NotebookLM，讓AI自動生成摘要，再把相關資訊丟到ChatGPT變成一篇完整的文章。之後，他再分享到企業家們的LINE群組，充分擴大內容產製的效益。

這種以單一內容透過AI工具不斷再製利用的模式，可以稱之為「一魚多吃」。就我看來，更重要的是它背後隱藏著數位行銷領域的重大趨勢與突破口。

數位行銷AI化已經成為不可逆的趨勢，許多品牌與企業早已投入AI的行列。例如，星巴克就曾運用Deep Brew個性化推薦飲品給消費者，精準掌握每位消費者的喜好，成功提高消費頻率與顧客忠誠度。而知名美妝品牌Sephora也透過AI導入虛擬試妝工具，讓消費者能直接在線上體驗不同產品效果，進一步提升轉化率。

那麼，身為台灣的企業家、行銷從業者，面對這波AI浪潮，我們該如何掌握關鍵行動方針呢？

首先，我們必須積極擁抱並學習如何操作與導入新型AI工具。不要僅停留在概念上，更需要真正落地執行與實踐。

第二，善用AI實現內容多元再製化。「一魚多吃」策略之所以奏效，就是因為透過AI工具快速將單一內容轉換成影音圖文等多種形式，可有效擴大訊息觸及與傳播影響力。

第三，提升個人或團隊的AI素養，學習如何精準下達指令，讓AI生成更貼近真實需求與市場情境的內容，避免內容空洞或泛泛而談。

實際上，已有愈來愈多的案例證明AI工具能顯著提高數位行銷績效。好比最近我觀察到臺灣某個知名的健身品牌，開始運用ChatGPT設計美術圖片，大幅提高社群媒體貼文的效率與互動率。過去他們須花費大量時間構思並撰寫內容，如今AI迅速提供健身貼文，大幅提升用戶參與與品牌曝光。

數位行銷正經歷著從過去傳統製程，到今日AI賦能數位轉型的巨大變革，而這波變革才剛剛開始。台灣企業若想在未來競爭激烈的市場環境中保持領先，就必須主動且迅速地融入AI浪潮，打造屬於自己的數位溝通力。