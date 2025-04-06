點子農場／人文紀實攝影永續平台

知道我曾經是《人間》雜誌的攝影記者後，畫廊的朋友邀我合作一場攝影展。我建議將這場展覽設計成一個交流平台，回顧並前瞻台灣的人文紀實攝影。

40年前，《人間》雜誌創刊。這本自1985年起發行、僅持續四年、共出版47期的雜誌，卻在台灣乃至華人世界留下深遠的影響。它以深入且敏銳的視角，紀錄了1980年代台灣快速發展下的社會衝突與轉型。

透過鏡頭與文字，《人間》讓弱勢者的聲音得以被社會聽見，將被忽略的議題轉化為公眾關注，激發整個社會的自覺與反思。當年在街頭巷尾拍攝的影像，不僅是紀錄，更是推動社會改革的力量。

這場攝影展的構想，源自我對過往時代的記憶，以及對人文紀實攝影未來的想像。我開始一一拜訪昔日的老戰友們：李阿明、周慶輝、蔡文祥、林聲、鐘永和…，問候每個人的近況，也一同回憶過去。那些年，我們曾並肩走過街頭巷弄、工廠鄉村，以鏡頭紀錄生命故事與時代風貌。有些朋友已經退休，有些仍活躍於攝影圈，甚至成為享譽國際的大師。重聚之時，那些充滿熱情與理想的畫面，在笑談中再次浮現。

我們的相聚與對話，不僅僅是懷舊，更希望串聯起台灣人文紀實攝影的過去、現在與未來。從這場展覽開始，我希望打造一個持續交流的平台，透過經驗的傳承與思想的碰撞，培養更多的人文紀實攝影工作者。我們都相信，攝影不只是紀錄，更是觀看與思考生命的方式。

這場名為「逆旅風景」的攝影展，核心理念是強調每段人生都是一段充滿意義的旅程，即使旅途顛簸與充滿不確定，依然值得細細觀看與品味。在這個「手機就是相機」的時代，每個人都可以透過攝影細膩地觀看生活，並以文字與影像來思索生命的各種境遇。

歷經媒體產業的劇烈變革，人文紀實攝影的角色與意義已與過去大不相同。但是，過去100年，人類的重大歷史記憶被忠實地保存在影像中；而未來100年，這樣的任務仍會繼續。

亨利．卡蒂埃-布烈松（Henri Cartier-Bresson）被譽為「決定性瞬間」之父，是人文紀實攝影的開創者之一。他主張攝影應在最具意義的一瞬完成構圖與按下快門，深深影響20世紀的攝影美學。他以人文的眼光，紀錄戰後歐洲、亞洲與非洲的重要歷史時刻，讓攝影不只是報導，更是思想的延伸。

尤金．史密斯（W. Eugene Smith）則是將報導攝影推向敘事極致的大師。他以在《生活（LIFE）》雜誌發表的長期專題聞名，如「鄉村醫生」與「水俁」等作品，皆具有高度敘事力與情感張力。他不僅揭露社會不公，更透過影像促成公共議題的改變，是視覺新聞與社會正義的典範。

約瑟夫．科德卡（Josef Koudelka）則以拍攝1968年布拉格之春的影像而一舉成名。他的作品強調人與土地、族群與流亡之間的張力與詩意，尤其「吉普賽人」系列，更展現了被遺忘者的尊嚴。他的攝影風格強烈，充滿孤獨與精神性，啟發無數後來的攝影者。

「逆旅風景」期望成為這樣的起點，鼓勵更多人拿起相機，繼續以攝影凝視生命與時代，讓人文紀實攝影的精神得以延續，成為觀看、思索、交流與共感的平台。

除了展覽期間將舉辦系列講座與工作坊，日後也將持續邀請資深攝影師與年輕世代進行交流，分享攝影經驗與方法。此外，亦將透過線上平台延續展覽影響力，建立一個長期活躍的社群，鼓勵更多公眾參與，實踐並深化人文紀實攝影的價值。