智慧經營／和泰車總經理蘇純興 開放式管理 讓員工做自己

經濟日報／ 邱馨儀
和泰汽車總經理蘇純興開放式的管理使得和泰車有更多元、創新的發展。 記者蘇健忠／攝影
和泰汽車總經理蘇純興開放式的管理使得和泰車有更多元、創新的發展。 記者蘇健忠／攝影

龍頭車廠和泰車（2207）近年營收維持成長，新車銷售市占率持續拉高，而且從汽車產業的多角化發展進一步擴展到移動服務的相關事業，集團企業的成長與表現相當突出。和泰車的經營成果亮眼，但總經理蘇純興卻得意於他從未重話責問過任何同仁，開放式的管理使得和泰車有更多元、創新的發展。

職務輪調 適才適所

霸凌一直是企業關注的議題，甚至一度成為社會的焦點，在談到這個話題時，蘇純興笑著說首，他從不擔心這個問題，因為他沒有罵過任何一位同仁。

例如在開會時，如果主管提出的規畫方案或是目標蘇純興不認同時，他會再問一次，讓對方再說一次，通常這就表示蘇純興對方案並不滿意，這時主管也會再思考後，修正之前的說法，並提出更具體的做法。這時候如果蘇純興還是不認同時，便會請對方回去想想再說。

當然也有主管會直接問蘇純興，那你覺得怎麼做比較好呢？蘇純興的說法是，「你是負責業務的人，應該是最了解狀況的，還是要由你來處理啊。」

相對於許多企業的一言堂，和泰車會透過職務的定期調動，使得和泰人經歷過許多不同的職務歷練，有更宏觀的想法，也從中找到最適合自己的職務，持續不斷的歷練讓和泰集團訓練出更多適合集團的人才，也讓和泰人有更多的發展空間。

至於為什麼要讓主管自己提目標，自己規劃策略，而非蘇純興自己說了算，除了因為蘇純興受的是美式教育，有更開放的思想與管理方式之外，他也認為由負責業務的人自行提出目標，可以更務實的貼近市場，而各部門的主管提出規劃會更有效運用每一個人的能力，而非仰賴蘇純興一個人。就像蘇純興告訴一位新接任的本部主管說，「你做自己就對了」。

自發努力 穩居龍頭

知人善任而且信任，是蘇純興接任總經理之後，和泰集團快速成長的重要關鍵。

蘇純興的管理風格也是推己及人的作法。畢竟和泰車是日本豐田汽車在台總代理，豐田汽車在全球設有許多自家的轉投資公司，總代理並不算多。以往多家國際車廠在台灣的總代理被原廠收回時，許多人都會猜下一家會不會是和泰車，但多年過去，和泰車持續成長，並且和日本豐田維持極為緊密與友好的關係。

蘇純興說，和泰車從來不是原廠要求多少就做多少，而是要超出原廠的要求，達成150%、200%，這才是長治久安的策略。

永遠自發性的努力成就和泰車的持續成長，穩居台灣汽車龍頭，而和泰人也因為自發性的調整策略，成就和泰車多元發展的目標。

和泰車 日本 豐田

延伸閱讀

關稅戰／現代汽車、豐田暫時凍漲 Stellantis推折扣因應

台股明天將迎震撼？卓榮泰今邀官員赴官邸討論救市方案

美祭重稅 郭國文：採「越南模式」盡速提減免方案談判

政院：財劃法修法須充分討論 方案確認後將加速提出

相關新聞

智慧經營／和泰車總經理蘇純興 開放式管理 讓員工做自己

龍頭車廠和泰車近年營收維持成長，新車銷售市占率持續拉高，而且從汽車產業的多角化發展進一步擴展到移動服務的相關事業，集團企...

經濟選書／併購談判 善用信心決策

在發射台上的成功新創公司還有另一個矛盾，它們往往會被舒適區的老牌企業看作很有吸引力的收購對象。成功的新創公司可以帶來高成...

數位行銷／一魚多吃的AI行銷術

你最近是否看過很多吉卜力風格的AI生成圖片呢？AI發展一日千里，但除了各種有趣的圖文影音生成，對企業來說，背後還有更深遠...

點子農場／人文紀實攝影永續平台

知道我曾經是《人間》雜誌的攝影記者後，畫廊的朋友邀我合作一場攝影展。我建議將這場展覽設計成一個交流平台，回顧並前瞻台灣的...

東方風能與VARD簽署新一代離岸工程船建造合約

東方風能（7786）今(6)日宣布，與全球知名專業船舶設計與建造公司VARD簽署一份價值1.135億歐元的合約，委託其設...

大同與KPMG完成簽約 正式啟動美國大計畫

大同(2371)日前與安侯建業聯合會計師事務所KPMG完成簽約，加速美國策略性投資計畫進行，大同將透過KPMG跨國財務專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。