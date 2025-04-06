美國關稅政策變動 美時：戒癮、抗血癌兩藥品都不影響
美時（1795）6日晚間表示，針對近期市場對美國關稅政策變動的關注，美時製藥目前在美國市場銷售的兩項主要產品為戒癮藥與血癌藥。其中，戒癮藥由美國在地的代工廠生產，因此不受關稅政策影響。
至於血癌藥方面，目前今年的出貨量已大致運抵美國倉儲，無論是否課徵關稅，對2025年的獲利貢獻皆不受影響。
美時製藥表示，公司將持續密切關注美國貿易與關稅政策的發展，作為一家以全球市場為導向的製藥公司，美時將依未來政策走向，評估是否進一步尋找更多在美國本地的代工夥伴，以確保供應穩定與經濟效益的最大化。
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