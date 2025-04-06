大同與KPMG完成簽約 正式啟動美國大計畫

大同(2371)日前與安侯建業聯合會計師事務所KPMG完成簽約，加速美國策略性投資計畫進行，大同將透過KPMG跨國財務專業服務，為其於美國之電力事業佈局遴選最佳合作夥伴，首選標的為同時具有變壓器與電線電纜生產能力之美國本土重電廠，將利用併購或股權投資方式快速進入，儘速完成戰略夥伴選定及完善相關投資法遵，積極爭取美國電力市場商機大餅。

美國總統川普回歸白宮後，在政策上積極兌現讓美國再次偉大(MAGA)的承諾，於4月2日宣布對等關稅，對全球市場投下震撼彈，其目的應是讓製造業回流美國。而台灣在新的關稅政策下，關稅驟升至32%，對以貿易為導向的國家，預計各行各業將皆受衝擊。

根據美國能源部預測，2023至2028年間，AI伺服器的電力需求將成長4-8倍。美國電網策略顧問公司亦預估，未來五年美國的電力需求可能增加128GW（10億瓦），到 2029 年美國的整體電力需求將增加 15.8%。由於對等關稅勢將使各國增加對美投資，在電網強韌及電力供需的剛性需求下，大同公司持續看好美國電力設備市場。

為因應川普對等關稅政策及其競選承諾，大同於去年便啟動策略布局，首先將以併購或策略入股美國本土重電廠快速回應，與合作夥伴共同搶食龐大電力商機，目前業已完成組建美國重電業務團隊，爭取以西部及德州電網為中心的電力公司和企業的變壓器標案及訂單，今年第一季已成功收穫美國客戶訂單青睞。未來若美國本土策略夥伴加入，變壓器與電線電纜將可在美直接生產或組裝，靈活的應變策略將可創造不同於國內業者之差異化優勢。其次執行地緣政治的風險分散策略，大同在日本，東南亞及中東皆有據點，避免業務過度集中，並與在地企業組成合作聯盟，爭取電力公司及民營企業訂單，截至第一季為止，已為公司帶來眾多訂單，能見度已上看至2027年。

積極預判國際情勢及產業趨勢為公司強項，大同有信心可進一步迎合川普政府的在美生產政策，亦可最大程度避免受到關稅因素之影響。分散地緣風險及優化國內外營收比重為大同現階段營運重要策略，公司將持續加緊拓展海外業務版圖。