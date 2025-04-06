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瑞磁生技ABC-KY：憑藉美國製造優勢 關稅戰拚突圍

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

創新數位生物條碼技術公司瑞磁生技ABC-KY（6598）6日表示，美國對等關稅政策影響全球供應鏈，瑞磁自成立以來，公司將總部及製造基地設於美國加州洛杉磯，且瑞磁的IVD檢測試劑100%在美國境內生產，並營收有九成來自於美國市場，免受關稅影響，生產與銷售將穩定運行。

瑞磁生技表示，相較之下，瑞士羅氏（Roche）與義大利Diasorin（收購Luminex）等國際檢測競品廠牌，因多項產品組合仰賴進口，或將面臨更高的成本壓力。此消彼長之下，瑞磁的市場競爭優勢進一步凸顯。

在產品表現上，瑞磁同樣展現強勁成長。2025第1季，其呼吸道分子檢測試劑（RPP）獲得多家大型流感檢測實驗室的青睞，需求快速攀升，已接近公司旗艦產品─腸胃道分子檢測試劑（GPP）的水平。鑑於呼吸道診斷市場規模遠超胃腸病原市場，且實驗室客戶對流感檢測的需求持續擴大，RPP檢測試劑有望與GPP並駕齊驅，成為瑞磁IVD市場的的雙核心產品。

展望下半年，瑞磁預計將有更多全國性實驗室完成產品評估並轉為正式採購，腸胃道（GPP）與呼吸道（RPP）多元分子檢測試劑的需求將顯著增長。這不僅為公司注入強勁的業績動能，也進一步強化在全球IVD市場的市場地位。

美國 關稅

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