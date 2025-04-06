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台康向墨西哥提乳癌生物相似藥 三期臨床試驗計畫

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台康生技（6589）6日宣布，將向墨西哥聯邦衛生風險保護委員會遞交研發中的乳癌藥EG1206A（pertuzumab生物相似藥） 第三期臨床試驗計畫書，將爭取該公司第二代乳癌藥物在墨西哥上市。

台康生技的EG1206A，已經獲得美國食品藥物管理局（USFDA）及台灣衛生福利部食品藥物管理局（TFDA）都同意進行第三期臨床試驗。

台康生技的第一代第一代乳癌生物相似藥Trastuzumab（EG12014） 已通過歐盟及台灣上市許可，EG12014主攻晚期乳癌市場，第二代的EG1206A將以合併療法鎖定早期乳癌市場及轉移性乳癌。

EG1206A的原廠藥為Perjeta， 根據羅氏大藥廠2024年報資料全球銷售額為36.16億瑞士法郎（約40.03億美元），市場規模比EG12014更大。

乳癌 台康生技 墨西哥

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