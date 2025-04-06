快訊

救市措施傍晚將宣布！證交所通知券商待命改交易程式 跌幅上限可能縮至5%或7%

裕隆發千字文否認拿百億補助 王世堅再批：得了便宜還賣乖

聽新聞
0:00 / 0:00

美國祭對等關稅 手工具業：大陸失去低成本優勢對台有利

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣手工具工業同業公會榮譽理事長黃信德今天說，關稅漲了一定要有人吸收。本報系資料照
台灣手工具工業同業公會榮譽理事長黃信德今天說，關稅漲了一定要有人吸收。本報系資料照

美國對台課32%關稅，台灣手工具工業同業公會榮譽理事長黃信德今天說，關稅漲了一定要有人吸收，因為商品價格會提高、購買力會下降，銷貨少了，成本就增加。規模小的企業恐怕避免不了被併購，關廠和失業更可想見。但各個手工具廠，要看他們的品項和各別競爭力。

他說，即便是台積電，如果銷貨少了，在固定成本不變下，成本一定也是增加的，就看企業能否承受。

黃信德說，此次美國的對等關稅，對中國大陸課了34%，加上原有的20%關稅，中國大陸銷往美國商品等於會被課54%的關稅，以手工具產業而言，中國大陸原有的低成本優勢已經不再，對台灣反而有利。

他也認為，台灣汽車業的整車市場太小，即使政府保護，也難以與世界競爭。但農產品的保護則有一些不得不的問題。

黃信德認為，美國這次對各國宣布對等關稅，恐怕為是要以經濟手段達到政治目的，因為中國大陸「一帶一路」沿線國家已不用美金交益，而是用人民幣跨境電子支付。所以，一些被列高關稅的國家必須去談，美國等用關稅的經濟手段達到政治目的之後，美元的地位才能維持，美債就不會有問題，最終經濟上的利益也會回來。

美國 關稅

延伸閱讀

印尼駐美大使懸缺兩年 學者籲加速任命應對關稅政策：本應發揮關鍵作用

大陸對美反制關稅 陸證券指受影響程度4方面、部分產品短期可能漲價

美重課32%關稅…民憂開盤血流成河 林思銘批：政府還在睡？

10%普遍關稅生效 川普籲民眾挺住：中國大陸所受打擊更重

相關新聞

台灣手工具機出口美國占50% 這家大廠老董：高關稅該緊張的是美國

美國對台課32%關稅，台灣手工具產業去年對美國的出口占比約為50%，全台7成手工具產業聚集台中，對產業有一定的影響。但對...

遭批扶不起的阿斗 裕隆：請停止不實指控與毀謗

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，引起討論，民進黨立委王世堅直言，國內對於汽車業者裕隆保護過久，並怒批其為「扶不起的...

美國祭對等關稅 手工具業：大陸失去低成本優勢對台有利

美國對台課32%關稅，台灣手工具工業同業公會榮譽理事長黃信德今天說，關稅漲了一定要有人吸收，因為商品價格會提高、購買力會...

對等關稅後 商億-KY：全球家具生產商將汰弱留強

美國總統川普實施的對等關稅，家具製造業者商億-KY認為，將對全球家具生產商進行汰弱留強，對商億而言，是挑戰也是商機。

美對台課32%關稅 台南化妝品業者：去年訂單已預期減量

美國總統川普2日宣布對台灣實施32%「對等關稅」，恐衝擊台灣產業，其中，台南古寶無患子生技開發近年來成功打進美、日市場，...

川普宣布對台課32%關稅前兩天 這家大廠已提前宣布因應措施

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，對此，漢翔航空工業似乎有神來之筆能力一般，提前兩天（3月31日）就曾發新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。