美國祭對等關稅 手工具業：大陸失去低成本優勢對台有利

美國對台課32%關稅，台灣手工具工業同業公會榮譽理事長黃信德今天說，關稅漲了一定要有人吸收，因為商品價格會提高、購買力會下降，銷貨少了，成本就增加。規模小的企業恐怕避免不了被併購，關廠和失業更可想見。但各個手工具廠，要看他們的品項和各別競爭力。

他說，即便是台積電，如果銷貨少了，在固定成本不變下，成本一定也是增加的，就看企業能否承受。

黃信德說，此次美國的對等關稅，對中國大陸課了34%，加上原有的20%關稅，中國大陸銷往美國商品等於會被課54%的關稅，以手工具產業而言，中國大陸原有的低成本優勢已經不再，對台灣反而有利。

他也認為，台灣汽車業的整車市場太小，即使政府保護，也難以與世界競爭。但農產品的保護則有一些不得不的問題。

黃信德認為，美國這次對各國宣布對等關稅，恐怕為是要以經濟手段達到政治目的，因為中國大陸「一帶一路」沿線國家已不用美金交益，而是用人民幣跨境電子支付。所以，一些被列高關稅的國家必須去談，美國等用關稅的經濟手段達到政治目的之後，美元的地位才能維持，美債就不會有問題，最終經濟上的利益也會回來。