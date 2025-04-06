對等關稅後 商億-KY：全球家具生產商將汰弱留強

美國總統川普實施的對等關稅，家具製造業者商億-KY認為，將對全球家具生產商進行汰弱留強，對商億而言，是挑戰也是商機。

商億專注生產高端客製化室內家具，擁有兩大生產基地，分佈於大陸及柬埔寨。商億表示，規劃以大陸基地為非美系客戶提供服務，柬埔寨基地則專為美系客戶提供生產服務。

商億表示，在美系及非美系客戶的支持下，以及大陸及柬埔寨兩大生產基地的靈活調度下，加上即將收購柬埔寨戶外家具有限公司（Homeyard Casual Cambodia Co., Ltd.），加入了戶外家具產品線、擴大生產規模，並可在併購之後預估貢獻商億營收，憑藉高毛利客製化高端家具，非美系新客戶的加入及未來柬埔寨戶外家具有限公司的合作等眾多優勢，有信心迎向任何挑戰。

商億指出，多年經營美系客戶有成，大多美系客戶皆與公司有著良好合作默契及高黏著度，並與公司簽有長期訂單，自4月2日川普宣布美國增加柬埔寨進口關稅49%後，公司目前仍正常生產、出貨及收款未受到影響。

商億表示，全球家具主要生產國家分別為越南、大陸、加拿大、墨西哥、義大利及柬埔寨，其中又以越南，大陸，柬埔寨為重要聚落，以較低廉的人工優勢取得高市占率，在對等關稅中，上述國家分別被課以25%~49%的高關稅，對若以提供大眾化的低毛利家具產品商，無疑是重拳，而商億所提供的高單價，高毛利客製化家具則受到的衝擊有限。

商億也說，已與美系客戶協議將現行訂單拉長至12個月，以利擁有更大的原物料議價空間，而柬埔寨政府已先行宣佈降低部分進口關稅，預計商億從美國進口的原物料也將因此而受惠，達到降低成本的加乘效應。

商億表示，將加速拓展非美系客戶以達到分散風險及提供整體營收獲利的雙重效應，目前非美系客戶業已經成功獲得澳洲Casa Blanco，俄羅斯及杜拜的Dantone及西班牙的El Corte Ingles青睞，並獲得訂單，其中西班牙的El Corte Ingles最具有指標性，於當地擁有86家零售店，2024年營收為144億歐元，為歐洲最大的零售百貨公司。