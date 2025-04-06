美對台課32%關稅 台南化妝品業者：去年訂單已預期減量

美國總統川普2日宣布對台灣實施32%「對等關稅」，恐衝擊台灣產業，其中，台南古寶無患子生技開發近年來成功打進美、日市場，對此波關稅大刀，業者王高榮說，去年底開始美方訂貨量確實有減少，大家也早有心理預期，目前都還在觀望中，但應沒有預期悲觀。

王高榮表示，7年前相關化妝品商品成功打進日本、美國等外銷市場，且美國通路銷售業績節節成長，一度占整體營業額約三分之一，平均每3個月就會下一次訂單，且每次大約有4個貨櫃量，以洗髮精、沐浴乳、乳液及化妝品等產品為主。

他提到，前幾年在疫情期間，受惠於網路銷售及電商通路崛起，國內網路訂單近年反而逐漸成為主要營業額，外銷美國商品目前占整體營業額僅約3%，出口訂單量還算穩定，但自去年底傳出關稅要上漲後，美國客戶其實也早已先有預期。

王高榮說，以往都有4個貨櫃的訂單量，不過去年底美方訂單已預期有先減少，今年4月中即將出口1個貨櫃，因此，實際影響情況可能要到5月才會明朗化，32％對等關稅消息曝光後，初步有與美國客戶聯繫，目前大家仍是觀望評估中，但應該沒有預期悲觀。

王高榮指出，在關稅大刀影響前，早已積極拓展外銷市場，目前也有前往馬來西亞、新加坡等地試水溫，因此除外銷出口到日本、美國等地市場外，開拓多元的銷售通路、研發創意創新的產品，才能維持產業的競爭力。