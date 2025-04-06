快訊

鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

身心皆處於壓力下的明顯指標 專家揭5種常見睡姿透露健康狀況

贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

川普宣布對台課32%關稅前兩天 這家大廠已提前宣布因應措施

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
漢翔董事長胡開宏（右三）上個月25日率公司人員前往馬來西亞，與當地上市公司縱橫集團(Cape EMS Bhd)總裁鄭莉蓁（左三）簽署合作意向書。圖／漢翔提供
漢翔董事長胡開宏（右三）上個月25日率公司人員前往馬來西亞，與當地上市公司縱橫集團(Cape EMS Bhd)總裁鄭莉蓁（左三）簽署合作意向書。圖／漢翔提供

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，對此，漢翔航空工業似乎有神來之筆能力一般，提前兩天（3月31日）就曾發新聞稿表示「川普2.0的關稅政策，更為全球經濟帶來諸多不確定性，對此，漢翔已做出迅速因應」並發表該公司已在美國亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠房。

不過，漢翔今天表示，因為美國尚未對航空業的關稅部分有進一步描述，未來發展尚難預測，但公司有相關的因應政策，會在美國設廠就是其中的一環。

據了解，美國波音、GE、Honeywell等都是漢翔的大客戶，為其生產航太相關產品，目前既已有美國廠，未來會爭取更多訂單。

漢翔在先前的新聞稿中也表示，美國廠建廠初期以生產發動機高價值零組件打穩業績基礎，再逐步增加不同品項。尤其，美國落實優先採購美國製造產品的BAA（Buy America Act）法案，對此，漢翔都已迅速因應。

漢翔董事長胡開宏也說，在全球局勢不穩的情況下，漢翔要爭取國際訂單，美國設廠、接單、打造新產線，都是必須策略。目前已踏出重要一步，也樂見國內廠商一同前往，形成產業聚落。

他說，漢翔2016年即在美國成立子公司，美國廠是漢翔的海外生產據點，也是進軍美國市場的重要基石，新廠房幅員廣大，結構規畫妥適，且靠近主要客戶，位置極具戰略意義，能夠打造更加穩定的供應鏈，讓地緣政治的風險降到最低。

另外，胡開宏上個月25日還率公司人員前往馬來西亞，與當地上市公司縱橫集團(Cape EMS Bhd)總裁鄭莉蓁簽署合作意向書，宣布雙方將在儲能、航空、生技醫療三大領域深度合作，共同拓展東南亞市場。美國廠同時也導入縱橫集團的設計與製造技術，展開生技醫療產品的合作。

漢翔航空工業今天表示，該公司去年8月已宣布在亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠房。圖／漢翔提供
漢翔航空工業今天表示，該公司去年8月已宣布在亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠房。圖／漢翔提供
漢翔航空工業3月31日的新聞稿表示，「川普2.0的關稅政策，更為全球經濟帶來諸多不確定性，對此，漢翔已做出迅速因應」。圖／漢翔提供
漢翔航空工業3月31日的新聞稿表示，「川普2.0的關稅政策，更為全球經濟帶來諸多不確定性，對此，漢翔已做出迅速因應」。圖／漢翔提供

對等關稅 川普 漢翔航空工業 生技 美國 馬來西亞

延伸閱讀

美重演經濟大蕭條？川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年慘敗

川普對等關稅震撼分散策略失靈 成衣廠下半年旺季蒙陰影

川普揚言奪運河 巴拿馬外長：仍盼與美維持互重

新關稅引爆全球市場！川普發文稱「經濟革命」 2字喊話支持者

相關新聞

遭批扶不起的阿斗 裕隆：請停止不實指控與毀謗

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，引起討論，民進黨立委王世堅直言，國內對於汽車業者裕隆保護過久，並怒批其為「扶不起的...

川普宣布對台課32%關稅前兩天 這家大廠已提前宣布因應措施

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，對此，漢翔航空工業似乎有神來之筆能力一般，提前兩天（3月31日）就曾發新...

川普對等關稅震撼分散策略失靈 成衣廠下半年旺季蒙陰影

川普關稅超預期，成衣業成為重災區，包括越南、印尼、柬埔寨、孟加拉等主要產區全被課高關稅，儒鴻、聚陽分散策略失靈，將與品牌...

56歲控求職歧視 星宇航空挨罰

一名五十六歲勞工於前年先後應徵星宇航空六項職務，皆被以「職缺名額有限，很遺憾無法於此次借重您的長才」為由回絕。該名勞工認...

56歲勞工 6度投履歷沒下文 …星宇航空「年齡歧視」挨罰30萬

一名56歲勞工於前年8月、9月前後應徵了星宇航空6項職務，卻都收到「職缺名額有限，很遺憾無法於此次借重您的長才」的回絕，...

星宇航空拒中高齡勞工面試 挨罰30萬元訴願遭駁回

星宇航空對外徵才，一名56歲勞工投遞履歷卻屢遭婉拒面試，桃市府認定星宇航空歧視中高齡就業開罰新台幣30萬元，星宇航空不服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。