快訊

6人清明連假爬玉里山 女隊員渡樂樂溪不慎遭沖走身亡

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

川普對等關稅震撼分散策略失靈 成衣廠下半年旺季蒙陰影

中央社／ 台北6日電
美國總統川普宣布對台課徵32%的對等關稅。 路透社
美國總統川普宣布對台課徵32%的對等關稅。 路透社

川普關稅超預期，成衣業成為重災區，包括越南、印尼、柬埔寨、孟加拉等主要產區全被課高關稅，儒鴻聚陽分散策略失靈，將與品牌客戶討論應變措施，今年下半年旺季營運恐添變數。

成衣業好不容易走出疫後庫存調節的陰霾，儒鴻、聚陽原本對於今年營運信心滿滿，上半年接單能見度高，而下半年是傳統旺季，看好全年表現將挑戰歷史新高。不過對等關稅衝擊下，下半年旺季營運恐增添變數。

儒鴻發言人林芬如向中央社記者表示，這次等關稅的結果確實「超乎預期」，課徵範圍擴大非常多，雖然儒鴻已經進行多元產地布局，仍然沒辦法分散風險。

台新投顧分析，台灣成衣廠多數產能集中於中國、越南、印尼、柬埔寨，此次分別被課徵對等關稅34%、46%、32%、49%，比原先預期嚴重，廠商多元產地分散風險的效果有限。

台新投顧分析，按照過往經驗，未來儒鴻、聚陽等成衣代工廠，會與品牌客戶及終端消費者共同分擔關稅，由於這次對等關稅稅率高，首先代工廠利潤率恐承壓；其次終端產品售價大幅調漲，勢必影響消費力，預期客戶下單力道可能跟著放緩，不利成衣廠業績。

對等關稅公布前，熱門瑜珈服飾品牌Lululemon 3月底公布財報，上季營運表現優於預期，但財測疲軟。Lululemon執行長麥唐納（Calvin McDonald）提出預警「由於經濟與通膨疑慮，消費者正在縮減開支」，開出第一槍。

聚陽表示，目前很多細節都不清楚，星期一會討論，先稍安勿躁，等消息更明朗才能正確判斷影響。

聚陽強調，對於無法在美國生產的成衣來說，增加關稅達不到保護美國就業的效果，只是增加消費者的採購成本。

儒鴻 對等關稅 川普 聚陽

延伸閱讀

川普關稅引發疑慮 內唐亞胡將訪美面對面協商

32%關稅來襲 楊文科籲政府盡速與美交涉調降

新關稅引爆全球市場！川普發文稱「經濟革命」 2字喊話支持者

台海緊張使美重視盟邦 歐布萊恩看好日本先協商關稅

相關新聞

川普對等關稅震撼分散策略失靈 成衣廠下半年旺季蒙陰影

川普關稅超預期，成衣業成為重災區，包括越南、印尼、柬埔寨、孟加拉等主要產區全被課高關稅，儒鴻、聚陽分散策略失靈，將與品牌...

56歲控求職歧視 星宇航空挨罰

一名五十六歲勞工於前年先後應徵星宇航空六項職務，皆被以「職缺名額有限，很遺憾無法於此次借重您的長才」為由回絕。該名勞工認...

56歲勞工 6度投履歷沒下文 …星宇航空「年齡歧視」挨罰30萬

一名56歲勞工於前年8月、9月前後應徵了星宇航空6項職務，卻都收到「職缺名額有限，很遺憾無法於此次借重您的長才」的回絕，...

星宇航空拒中高齡勞工面試 挨罰30萬元訴願遭駁回

星宇航空對外徵才，一名56歲勞工投遞履歷卻屢遭婉拒面試，桃市府認定星宇航空歧視中高齡就業開罰新台幣30萬元，星宇航空不服...

預售屋實價登錄申報違規頻傳 竹市裁罰70件、開罰255萬

新竹市地政事務所統計，2022年以來，新竹市預售屋實價登錄申報已遭裁罰70件，總裁罰金額達255萬元。其中逾期申報55件...

材料：全球關稅變局帶來新機遇 公司將擁三大優勢

材料-KY（4763）4日表示，美國針對特定國家的進口關稅政策調整，為全球供應鏈帶來重大變化。在此背景下，濟南大自然新材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。