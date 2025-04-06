川普對等關稅震撼分散策略失靈 成衣廠下半年旺季蒙陰影

川普關稅超預期，成衣業成為重災區，包括越南、印尼、柬埔寨、孟加拉等主要產區全被課高關稅，儒鴻、聚陽分散策略失靈，將與品牌客戶討論應變措施，今年下半年旺季營運恐添變數。

成衣業好不容易走出疫後庫存調節的陰霾，儒鴻、聚陽原本對於今年營運信心滿滿，上半年接單能見度高，而下半年是傳統旺季，看好全年表現將挑戰歷史新高。不過對等關稅衝擊下，下半年旺季營運恐增添變數。

儒鴻發言人林芬如向中央社記者表示，這次等關稅的結果確實「超乎預期」，課徵範圍擴大非常多，雖然儒鴻已經進行多元產地布局，仍然沒辦法分散風險。

台新投顧分析，台灣成衣廠多數產能集中於中國、越南、印尼、柬埔寨，此次分別被課徵對等關稅34%、46%、32%、49%，比原先預期嚴重，廠商多元產地分散風險的效果有限。

台新投顧分析，按照過往經驗，未來儒鴻、聚陽等成衣代工廠，會與品牌客戶及終端消費者共同分擔關稅，由於這次對等關稅稅率高，首先代工廠利潤率恐承壓；其次終端產品售價大幅調漲，勢必影響消費力，預期客戶下單力道可能跟著放緩，不利成衣廠業績。

對等關稅公布前，熱門瑜珈服飾品牌Lululemon 3月底公布財報，上季營運表現優於預期，但財測疲軟。Lululemon執行長麥唐納（Calvin McDonald）提出預警「由於經濟與通膨疑慮，消費者正在縮減開支」，開出第一槍。

聚陽表示，目前很多細節都不清楚，星期一會討論，先稍安勿躁，等消息更明朗才能正確判斷影響。

聚陽強調，對於無法在美國生產的成衣來說，增加關稅達不到保護美國就業的效果，只是增加消費者的採購成本。