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56歲控求職歧視 星宇航空挨罰

聯合報／ 記者葉冠妤甘芝萁／台北報導
一名56歲勞工六度應徵卻連面試機會都沒有，星宇航空因年齡歧視挨罰30萬元。圖／聯合報系資料照片
一名56歲勞工六度應徵卻連面試機會都沒有，星宇航空因年齡歧視挨罰30萬元。圖／聯合報系資料照片

一名五十六歲勞工於前年先後應徵星宇航空六項職務，皆被以「職缺名額有限，很遺憾無法於此次借重您的長才」為由回絕。該名勞工認為自己遭年齡歧視，一狀告到桃園市勞動局，星宇因此挨罰卅萬元，星宇不服處分提起訴願，日前又遭勞動部駁回，維持原處分。

桃園市就業歧視評議委員會認為，該名勞工前後應徵六項職務，公司以職缺名額有限回絕，招募職缺卻一直沒有關閉，且星宇未能具體解釋汰除該名勞工六封求職信的原因，未善盡雇主舉證責任，最後認定星宇違反「反中高齡者及高齡者就業促進法」開罰卅萬元。

星宇提訴願，主張該名勞工居住地在高雄，過往工作經驗多在南部發展，星宇開出的職缺工作地在桃園機場，考量地緣關係薄弱的應徵者久任及穩定性較差，且該名勞工履歷錯漏字、標題符號錯誤多、求職履歷內容不符公司職務需求或特性等。不過，經勞動部訴願委員會經檢視相關資料，仍認定星宇航空不足以證明未涉年齡歧視，因此決定駁回訴願，維持原處分。

星宇航空回應，公司各項職缺招募皆遵循公平原則，綜合評估後篩選面試，並非以年齡做為審核標準。訴願過程中，公司也提出相關佐證資料，該項所訴職務，目前有超過廿位五十一歲以上人員任職，絕無年齡歧視，針對訴願決定，他們深感遺憾。

星宇 桃園機場 職缺

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