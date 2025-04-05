56歲勞工 6度投履歷沒下文 …星宇航空「年齡歧視」挨罰30萬

一名56歲勞工於前年8月、9月前後應徵了星宇航空6項職務，卻都收到「職缺名額有限，很遺憾無法於此次借重您的長才」的回絕，一次都未進入到面試階段。該名勞工認為自己遭年齡歧視，一狀告到桃園市勞動局，星宇因此挨罰30萬元，星宇不服處分提起訴願，但日前遭勞動部駁回，維持原處分。

一名56歲勞工在2023年8月及9月間先後應徵星宇航空「駕駛員」、「行李運送及輪椅服務勤務員」、「航機作業勤務員」、「客艙清潔作業勤務員」、「裝卸勤務員」及「貨物拖運勤務員」等6項職務，但皆收到星宇回復「因職缺名額有限，很遺憾無法於此次借重您的長才」，應徵的6項職務全部遭婉拒面試。

該名勞工認為自己有相關工作經驗，卻連面試機會都沒有，因此去年9月底向桃園市勞動局申訴，桃園市就業歧視評議委員會認為，該名勞工前後應徵6項職務，公司以職缺名額有限回絕，但招募職缺卻一直沒有關閉，且星宇未能具體解釋汰除該名勞工6封求職信的原因，未善盡雇主舉證責任，最後認定星宇違反「反中高齡者及高齡者就業促進法」第12條第1項成立，開罰30萬元。

但星宇不服，再提起訴願，主張該名勞工居住地在高雄，過往工作經驗多在南部發展，但星宇開出的職缺工作地點在桃園機場，考量地緣關係薄弱的應徵者久任及穩定性較差，異地工作勞工離職率較本地勞工高，且該名勞工履歷自我介紹錯漏字、標題符號錯誤頗多、以及該名勞工求職履歷內容不符公司職務需求或特性等理由。

不過，經勞動部訴願委員會經檢視相關資料，仍認定星宇航空不足以證明沒有涉年齡歧視，因此決定駁回訴願，維持原處分。

勞動部條平司司長長黃維琛說，中高齡及高齡者就業促進法規定，不可對中高齡差別待遇，若求職者認為被雇主年齡歧視，雇主就須負舉證責任，證明待遇差異與年齡無關，但星宇航空卻提不出足夠資料證明，其中一項無法解釋的關鍵是6個職缺裡，有2個仍持續對外招募，顯然不是星宇宣稱的職缺名額有限。

此外，黃維琛說，星宇主張該名勞工應徵職務隸屬地勤處，該處員工數594人，年齡51歲以上者有20人，其中4人擔任「資深勤務員」，僅2人擔任該名勞工所應徵的職務，且該2人年齡也都低於申訴的勞工，雖星宇宣稱也有雇用其他中高齡者，但舉出來的比例卻不高，對於同一間時招募剛畢業、卻沒有任何相關的經驗的人，星宇也無法自圓其說，因此最後仍認定違法。

對此，星宇航空表示，公司各項職缺招募皆遵循公平原則，會考量各職缺工作性質，以及面試者能力、資歷、過往工作表現等，進行綜合評估後篩選面試，並非以年齡做為審核標準。訴願過程中，公司亦提出相關佐證資料，該項所訴職務，目前有超過20位51歲以上人員任職，絕無年齡歧視，針對訴願決定，本公司深感遺憾。