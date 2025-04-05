預售屋實價登錄申報違規頻傳 竹市裁罰70件、開罰255萬

新竹市地政事務所統計，2022年以來，新竹市預售屋實價登錄申報已遭裁罰70件，總裁罰金額達255萬元。其中逾期申報55件，申報不實15件。其中申報不實的案例中，多數是因車位面積未加總列入，市府也推出「懶人包」，提醒各項申報注意事項。

新竹市地政處說明，自2021年7月1日起，建商在開始銷售預售屋之前，應將預售屋資訊及買賣定型化契約報請縣市政府備查，並於成交簽約後30日內辦理成交案件的實際資訊申報。2023年起，預售屋解約也納入登錄申報範圍，若未依規定於期限內申報，將依未申報的房屋戶（棟）數進行罰款，每棟罰款金額為3至15萬元。

據地政事務所統計，自2022年以來，新竹市預售屋實價登錄申報已遭裁罰70件，總裁罰金額達新台幣255萬元。其中逾期申報55件，申報不實15件。再細分原因，逾期申報的主要原因為申報期間計算錯誤；而申報不實的案例中，多數是因車位面積未加總列入，占總錯誤案例的61%。

地政事務所指出，若車位畫設於建物共有部分，則車位面積應計入建物的共有部分面積一併申報，為確保實價登錄資料的正確性，建議申報義務人在申報前應仔細檢查建物共有部分面積，以避免受到罰款。