藥華藥營收／3月11.8億元、年增1.1倍 競品全球缺藥加速發酵

藥華藥（6446）5日公告3月營收11.8億元，月增15.55%，年增111.55%，創歷史新高。營收強勁主要是罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）受惠競爭對手全球缺藥、使得開立處方新醫生與新病人數，同步持續走高。

根據勤業眾信於2025年4月3日發布之新聞稿指出，美國總統川普已於4月2日再次簽署並發布行政命令，將自2025年4月5日起分階段實施「對等關稅」政策。該行政命令亦列示不受本次對等關稅影響之「豁免清單」，其中包括汽車與藥品等項目。對此，藥華藥表示，公司產品目前屬於豁免範圍，整體營運未受到該政策影響，亦將持續關注後續政策動向，確保營運穩健推進。

藥華藥近期對營運前景，抱持更為正向的看法，特別在競品Pegasys全球缺藥效應激化，使得逐季成長的動能更加明確。公司認為，NCCN最新治療指南，直接點名當無法取得Pegasys時，建議使用其他可獲得的長效干擾素，如Ropeg。缺藥等正面因素持續遞延、且持續發酵，因此第一季的開立處方新醫生與新病人數，顯著成長。

美國FDA官網指出，競品缺藥問題預計持續至2026年中。藥華藥將積極把握機會，進一步強化在美國市場的行銷與銷售策略，擴大Ropeg的可及性，為患者帶來更多治療選擇。另外，Ropeg筆型注射器的審查目標日期經美國FDA通知定於2025年5月27日，公司將全力配合FDA的審查進程，期待能儘早將Ropeg筆型注射器推向市場。

回顧第1季營運表現，累計營收達32.6億元，年增97%，單季同創新高。Ropeg在美國及全球市場銷售穩健成長，單月營收均突破10億元，顯示出強勁的市場動能與未來增長潛力。公司近日成功取得Ropeg在巴西的真性紅血球增多症（PV）藥證，已進一步擴大在南美洲市場的版圖。

原發性血小板過多症（ET）方面，全球第三期臨床試驗結果正向，公司計劃於今年開始申請各國ET的藥證，包括美國、日本及中國等國，並已積極布局行銷前準備。第二個適應症的拓展預期將加速未來營運的增長。

藥華藥於3月29日在北京成功舉辦「亞洲骨髓增生性腫瘤國際研討會（MPN Asia 2025）」，會議圓滿落幕。來自全球各地血液腫瘤領域的權威醫師親自飛赴北京參與，共同探討骨髓增生性腫瘤的最新治療進展與挑戰。會議中，許多醫師反映，Pegasys的缺貨情況已蔓延全球，對患者治療造成一定程度的困難。