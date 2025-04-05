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材料：全球關稅變局帶來新機遇 公司將擁三大優勢

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

材料-KY（4763）4日表示，美國針對特定國家的進口關稅政策調整，為全球供應鏈帶來重大變化。在此背景下，濟南大自然新材料（材料-KY）憑藉穩固產業布局及成本優勢，暨所有產品皆未銷售至美國等因素，將迎來多重市場利多，進一步鞏固全球絲束與相關產品市場的地位，關鍵的市場變化帶來三大優勢。

首先是主要競爭對手受限，市場供應鏈重組。材料-KY指出，美國新關稅政策導致伊斯曼（Eastman）的醋片、絲束、長絲面料及美國羅托巴的膠粒無法順利進入市場。這一變化不僅減少了國際市場上的主要競爭壓力，也使全球客戶必須尋找新的供應商，為濟南大自然新材料創造了額外市場需求。

其次是東南亞市場轉單機會增強。材料-KY表示，由於美國對中南半島（包括印尼等）進口產品加徵關稅，預計塞拉尼斯（Celanese）與伊斯曼的部分客戶將重新調整採購策略，轉向與中國及日本供應商採購。憑藉多年來在全球市場的穩定供應，濟南大自然新材料已經成為主要客戶考量的合作夥伴之一。

第三是中國市場競爭減少，成本優勢明顯。材料-KY認為，在中國市場，預計伊斯曼長絲面料（Naia）的供應將受限，致使材料-KY長絲面料得以填補市場空缺。此外，中國大部分同業仰賴美國木漿，而材料-KY主要採購巴西木漿，使得公司在原材料採購上擁有成本優勢。

展望未來，材料-KY擬持續擴大產能，以滿足全球市場需求變化，並深化與中國智慧眼鏡開發商，共同為未來的市場先行布局，提供最合適的鏡框材料。材料-KY評估，隨著產業供應鏈的調整，及魯志伸新材料（醋片廠）新廠的投產將發揮關鍵作用，進一步提升供應能力，樂觀看待擴大全球市占率。

面對市場變局，材料-KY將積極把握機會，持續優化生產與供應鏈布局，以更靈活的策略應對市場需求。相信，在這波全球供應鏈重組的關鍵期，將為公司帶來長期穩健的成長動能。

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