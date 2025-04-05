房市多頭面臨生死存亡！專家：就看第2季這數據

川普關稅戰引發美股崩跌，全球經濟陰霾罩頂。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，第2季是房市多頭生死存亡的關鍵時期。如果第2季逐月成交件數不到6,000件，下半年建商降價的機率會明顯升高，消費者有撿便宜的機會。

何世昌表示，年後房市漸回穩，五大房仲公布3月業績均比2月成長，另根據六都地政局公布3月買賣移轉棟數，六都共1.8萬棟，也比2月的1.5萬棟，1月的1.4萬棟，呈現逐月回升態勢。

除了中古屋成交量反彈，馨傳不動產市調，3月預售屋市場也出現「止跌回穩」的跡象，3月預售屋成交大多較2月回升1～2成，市況有觸底的味道。

何世昌表示，預售市場買氣回升原因主要有四點：

首先，329檔期起跑，此期間是購屋旺季，來客量與成交量同步上揚。

第二，由於1、2月全台預售屋單月成交件數不到5千件，市況在相對谷底，3月量增並不奇怪。

第三，3月推案量大增，啟動強銷的建案較多，成交量容易放大。

第四，市場逐漸消化利空當中，雖然央行打房利空依然籠罩全台房市，尤其中南部市況最為低迷，但市場正在逐漸適應新調控措施，利空逐步鈍化。

何世昌表示，整體來說，三月預售屋市況僅是止穩，但未達到活絡的程度，因此還需要更多時間觀察後市是否平穩。當然，也不排除目前是短暫回溫，之後可能再往下墬。

尤其川普公布對等關稅後，美股連續兩天崩跌，台股周一開市也挫咧等。經濟基本面出現重大利空，房市「變盤」再度轉空機率大幅升高。

何世昌分析，按市調概況推估，3月全台預售屋成交件數可能會回升至5,500件到6,000件，如果第2季逐月成交件數能持續回升到6,000件~7,000件之間，下半年預售屋賣壓與價格下修壓力會減輕很多。

相反的，若第2季逐月成交件數不到6,000件，下半年建商受不了而降價的機率，就會明顯升高，第2季將是房市多頭生死存亡的關鍵時期。