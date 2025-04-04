不是北屯！台中高房價年輕族哀號 買房熱區移「這1區」

台中房價飆漲，過去年輕族首選的北屯區，預售2房實登動輒破2000萬大關，讓年輕族哀號，貴到連頭期款都付不起；金融聯合徵信中心資料顯示，太平區去年年輕族房貸1346件，較2022年增幅86%，成為年輕族購屋熱區。

依據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，去年太平區35歲以下年輕房貸族申貸件數1346件，相較2022年的724件，短短3年增加622件，成長幅度高達86%，顯見太平年輕族買房呈現爆發式成長。

30多歲的林姓上班族說，台中房價真的漲的很離譜，他當初看好北屯區，心想三房買不起，改設定買二房二衛，預算約在1500萬元，但房子越看越多，房價越來越高，連中古屋也不便宜，現在只好改去舊縣區太平、大里買房。

中信房屋太平家誠加盟店店長林可晴認為，太平吸引年輕人買房，有三大優勢，首太平房價基期低，再者年輕人重視通勤便利性，74號快速道路以及周邊主要幹道開通，縮短通勤時間，再搭配屯區捷運、捷運藍線延伸太平等軌道題材，提升太平區房市能見度。

近年來政府在太平區推動多項重大建設，如太平區聯合行政中心、太平國民暨兒童運動中心、坪林圖書館環境改善工程等，提升當地的生活品質，吸引重視生活品質的年輕家庭進駐。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，在新青安政策的助力下，年輕人購屋的步伐更加積極，建議年輕人買房秉持「先求有、再求好」的心態，若短期內無法入主蛋黃區，不先妨將目光轉向房價基期較低、且具發展潛力的區域。