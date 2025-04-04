兒童節最夯 智崴飛行劇院《玩具星球大冒險》熱映

智崴（5263）旗下i-Ride飛行劇院，於3月28日正式在台北與高雄兩地同步推出全新主題《玩具星球大冒險》。隨後，3月29日舉辦的「愛心玩具日」公益活動吸引了近百位民眾參與，大家踴躍捐贈二手愛心玩具，將溫暖與關懷傳遞給需要的孩子。此活動不僅鼓勵大家參與公益，也進一步呼籲關注「永續玩具」的重要性。

活動期間，i-Ride飛行劇院化身為遙遠銀河中的「玩具工廠」，邀請大小朋友一同登上「玩具星球」，開啟一場充滿奇幻與冒險的旅程。隨著工廠的能源逐漸枯竭，玩具星球首次開放地球人參觀，並邀請大家攜帶具有故事的二手玩具，共同拯救這座夢幻樂園。藝人許維恩也積極響應此次公益活動，並與女兒一起捐出一件充滿故事的愛心玩具，呼籲大家關注永續玩具的重要性，並透過捐贈讓更多孩子受惠。

此次與「台灣玩具圖書館協會」聯手推出的公益行動，透過創新的沉浸式娛樂體驗，結合ESG（環境、社會與治理）永續理念，積極推動兒童關懷與環保行動，每一件玩具都承載著珍貴的回憶，而每一份愛心，都能讓更多孩子的童年更加美好。智崴致力於將永續發展理念融入企業經營，並積極支持公益與環保活動。正是智崴推動ESG理念的一部分，通過寓教於樂的體驗結合，引導更多人關注並參與支持循環經濟和保護環境的行動。