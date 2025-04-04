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台北捷運宅房價高於平均7% 這區價差最大17.9%

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台北捷運作為台北市重要的公共交通工具，鄰近捷運站的住宅在房價上因此擁有相當優勢。示意圖。圖/本報資料照片
台北捷運作為台北市重要的公共交通工具，鄰近捷運站的住宅在房價上因此擁有相當優勢。示意圖。圖/本報資料照片

鄰近捷運站的住宅通常在房價上擁有優勢。根據永慶房屋最新數據顯示，鄰近台北捷運站的住宅房價明顯高於離站較遠距離的住宅，平均單價約高7%。進一步觀察台北市12個行政區，鄰近捷運站的住宅價格全面優於500至1000公尺外的住宅，價差落在4.4%至9.6%之間，突顯捷運帶來的房價優勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示指出，交通的便利性是許多民眾在購屋時的重要考量，也使得距離捷運站越近，其住宅價格往往較高，相關數據也呈現捷運站點對周遭房價起到明顯的抬升效果。

陳金萍分析，信義區、文山區、南港區的捷運宅價格差異最為明顯。信義區由於幅員廣闊，區域發展相對其他行政區較不均，既有台北最精華、房價高昂的信義計畫區，也有房價相對實惠的吳興街、福德街等區域；文山區捷運站點覆蓋率相對較低，使鄰近捷運站點的住宅交通優勢明顯，對房價增值作用相對較大，也使得距離捷運站點周遭500公尺內的住宅，與距離捷運站點500-1000公尺的住宅平均單價差異高達17.9%；南港車站因為有三鐵共構優勢，除有許多高單價的社區，也不斷有指標型建案推出，使得南港車站周遭房價明顯較高，另外，距離捷運站較遠的南港重陽重劃區、研究院等區域，房價相對平實，使得房價差距達12.3%。

相較之下，陳金萍表示，松山區與大安區幾乎全區皆為台北精華地段，商業與生活機能完善，捷運站對房價影響較小，價差在3%以下。此外，內湖區部分距離捷運較遠的區域亦有高價社區，使捷運宅與非捷運宅的價格差異不大。

陳金萍說，雖然捷運帶來房價優勢，但每間住宅條件不同，消費者應綜合評估房價因素。此外，對於仰賴大眾運輸的購屋族而言，捷運宅雖能實現「出站即到家」的便利性，但價格往往較高。預算有限的買家可考慮距離捷運稍遠的區域，多步行10至15分鐘，即可用更實惠的價格購入理想住宅。

房價 捷運 精華

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