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北市豪宅轉手大賺4千多萬 歷年轉售增值最多逾9千萬

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
房地產轉手價增實價登錄顯示，內湖豪宅「長虹天璽」，今年2月低樓層戶交易總價約1.69億元，共175.49坪，換算每坪112.5萬元。圖／台灣房屋提供
房地產轉手價增實價登錄顯示，內湖豪宅「長虹天璽」，今年2月低樓層戶交易總價約1.69億元，共175.49坪，換算每坪112.5萬元。圖／台灣房屋提供

房地產轉手價增實價登錄顯示，內湖豪宅「長虹天璽」，今年2月低樓層戶交易總價約1.69億元，共175.49坪，換算每坪112.5萬元。業者表示，前屋主於預售時以1.26億元購入、持有13年轉手增值4288萬元，僅次於該社區2020年交易增值紀錄的4372萬，成為該社區轉手增值次高的交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，不動產屬於時間財，雖然房價會受到景氣循環影響，不過由於土地增值，若持有時間夠長，短則五年，長則十年，就有機會挺過下修波段，例如南港豪宅因東區門戶議題行情高漲，歷經房地合一稅後價格下修，大坪數物件賠售狀況頻傳，不過隨著企業進駐南港，經貿條件穩定，新豪宅行情站上百萬。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，從2024年至今，台北增值性高的指標豪宅，除了「長虹天璽」交易兩戶都轉手增值之外，還有「西華富邦」、「大同璽苑」、「華固天鑄」等。歷次移轉增值比例最高的是「西華富邦」，去年9筆屋主轉售交易紀錄中，有8筆增值，最高達4839萬元；而房價增值幅度最高的則是「大同璽苑」，屋主入手總價6398萬，持有14年行情破億，轉手房價增值59.4%。而去年交易增值金額最高的還是「台北信義」，該戶原屋主在2012年預售時，以約1.4億元買進，持有12年成交2.39億元，增值高達9919萬元

第一建經研究中心副理張菱育指出， 目前稅制鼓勵長期持有，加重短期交易稅率，為避免短期持有轉售獲利，會被課徵房地合一重稅，因此多數屋主也會拉長持有年限，增加獲利降低稅負成本。不少享受到資產增值的屋主，多是在房地合一稅上路後，房市低點入手，歷經2024年股市高點帶動、房市景氣回溫，在去年高點出售，若持有期間超過10年，房地合一稅率僅剩15%，扣掉持有的其他成本，應皆有頗亮眼的獲利表現。

2025.4.2-2024年至今台北增值交易指標豪宅。圖／台灣房屋提供
2025.4.2-2024年至今台北增值交易指標豪宅。圖／台灣房屋提供

房地合一稅 豪宅

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