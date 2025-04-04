老屋延壽計畫兩大共識曝！內政部最快5月公布具體細節

為解決台灣面臨的「人屋雙老」問題，內政部於2月初公布將推動「老屋延壽計畫（草案）」，希望在都更、危老之外，提供另一項可行的住宅改善方案，引發社會高度關注。據了解，國土署3月初已召開首次座談會，會中得出兩大共識，預計最快將於5月初提出初步規劃版本。

針對「老屋延壽計畫」的政策方向，內政部部長劉世芳日前說明，核心理念為「修繕而非拆除」，藉由補助與改善措施，延長建物使用年限、提升居住安全與生活品質。

對象鎖定屋齡超過30年、樓高4至6層、且初步評估仍具結構安全的集合住宅，改善內容包括更新水電瓦斯管線、修繕外牆與屋頂防水工程，以及增設無障礙設施如電梯與坡道，打造對長者更友善的居住環境。

為加速計畫推動，國土署已於3月3日召集NGO團體、相關業者與地方政府召開會議，就制度設計進行深入討論，並獲得多項共識，首先，將簡化行政程序，讓民眾更容易提出申請；其次，針對土地所有權人如何達成共識、順利推動整建計畫，也會透過鬆綁現行法規加以因應，例如針對電梯增設常遇到的樓層意見分歧問題，將納入未來草案設計考量，後續規劃將邀集地方政府再次討論是否可行，再對外公布。

據統計資料顯示，台灣住宅老化情況日益嚴重，截至今年第一季，全台住宅平均屋齡已達32年，屋齡超過30年的住宅比率達51%，屋齡超過50年的更高達101萬戶，尤其在台北市，30年以上老屋比重更接近72%，而屋齡10年內的新屋僅佔12.1%，顯示改善老屋狀況已成迫切課題。

劉世芳指出，目前全台約22%的住宅為4至5層樓老公寓，不少6層樓的華廈也未設置電梯，若短期內全面重建或都更，難以迅速改善，因此政府去年底已召開老宅延壽研討會，邀集學者探討無障礙空間不足、管線老化與建物防水修繕等問題。

針對補助細節與預算規劃，目前草案尚未公布具體數字，內政部允諾，最快5月初將提出初步草案版本，再進行一至兩年試辦，滾動式修正政策，老屋延壽政策的推動，不僅是為了讓長者能安心在宅養老，減少換屋負擔，同時也是為了啟動核心都市再生、避免空洞化，並兼顧節能減碳等長遠目標。