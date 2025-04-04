老公寓以後沒人要？看這調查屋主要笑了
都更牛步，老公寓愈來愈老。很多人認為沒電梯、沒管理的老公寓，年輕人不愛，如果沒有都更機會，會愈來愈沒有市場，真是這樣嗎？
永慶房屋近日針對老屋延壽議題進行調查，問及消費者是否考慮購買30年以上無電梯住宅，七都中以新北市最多，高達32%有意願，其次為北市，也達三成，也就是每10人就有3人考慮購買公寓。
不只雙北如此，新竹縣市有25%考慮買公寓，排名第三，高雄23%排名第四，桃園22%、台中17%、台南16%。
永慶房屋表示，這數據顯示，雙北房價高漲下，為買到足夠的居住坪數，不想窩居，很多人願意接受屋齡高，沒管理的老公寓，即使目前屋齡普遍已接近40年，甚至超過40年也無謂。
而且，不僅雙北如此，近年房價快速上漲的新竹，桃園也出現同樣情況。新竹除了房價高，新屋供給缺乏也是主因，至於桃園，市區新電梯房價來到五字頭，公寓只要二字頭，甚至一字頭也買得到，吸引預算有限消費者。
甚至南部也出現此一趨勢，過去台南、高雄民眾對公寓接受度極低，歷次調查大多在5%以內，但現在由於房價上漲，台南有16%民眾接受公寓，高雄更達23%。
由於目前全台住宅平均屋齡已33年，超過30年住宅多達500萬戶，內政部日前表示，將研擬老屋延壽計畫，針對30年無電梯且初評安全的住宅，就其室內外空間給予經費補助，一般相信，此政策上路將進一步提高民眾購置老屋意願。
至於民眾對購買老屋會在意哪些問題，根據永慶房屋調查，消費者最在意建築物結構安全與耐震能力，擔心因屋齡過高導致耐震性不足，影響居住安全，其次則是水電管線老化，第三是壁癌或漏水，至於沒電梯僅約28%消費者在意。
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